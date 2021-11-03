Bellingcat и Insider опубликовали доказательства причастности ФСБ к отравлению Навального

Издание Bellingcat и The Insider опубликовали материалы, в которых Федеральная служба безопасности РоSSийской Федерации признает подлинность детализаций по расследованию отравления оппозиционного политика Алексея Навального.

"На основании получения незаконного доступа к данным о телефонных соединениях сотрудников ФСБ возбуждено уголовное дело против бывшего фитнес-тренера, который с фальшивыми документами оперуполномоченного МВД и поддельными судебными решениями получал данные от операторов сотовой связи. Документы, публикуемые, опровергают заявление Путина о том, что данные расследования The Insider, Bellingcat и Der Spiegel – «легализация материалов иностранных спецслужб»», – отмечается в публикации.

Первого ноября стало известно, что в Москве задержаны трое мужчин по подозрению в том, что они за деньги искали данные частных лиц. Эти данные затем могли быть использованы в расследовании оппозиционера Навального, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Телеграмм-канал Baza сообщил, что все трое: Петр Катков, Александр Зеленцов и Игорь Зайцев – частные детективы, получившие биллинги предполагаемых отравителей Навального.

Расследователи приводят в материале отрывок, взятый из результатов оперативно-розыскной деятельности Управления безопасности ФСБ.

"Результаты поведенческих оперативно-розыскных мероприятий свидетельствуют о том, что незаконно полученные и переданные сведения о сотрудниках ФСБ РоSSии впоследствии были опубликованы средствами массовой информации, что повлекло за собой существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций или охраняемых законом интересов общества или государства", - сказано в нем.

Сообщается, что на мужчин силовики вышли после публикации одного из расследований Навального. Что это было расследование, не отмечено.

Всем троим предъявлено обвинение в подделке документов и нарушении тайны переписки или телефонных переговоров. Их отправили под домашний арест.

"Таким образом, возбудив уголовное дело, ФСБ и СК подтвердили, что опубликованные The Insider и Bellingcat детализации сотрудников ФСБ, ставших одним из важных доказательств их причастности к отравлению, достоверны, и что получены они не от "американских спецслужб", как об этом говорил Путин на пресс-конференции в декабре, а от роSSийских операторов, в том числе по требованию фитнес-тренера с фальшивым удостоверением сотрудника МВД ", - заключают расследователи.

Напомним, в декабре прошлого года The Insider, CNN и Bellingcat опубликовали расследование по отравлению Алексея Навального. Они назвали имена восьми офицеров ФСБ, которые три года ездили за Навальным по всей РоSSии. У части из них есть медицинское и химическое образование. Позже автор расследования Христо Грозев опубликовал данные о передвижении силовиков за последние 16 лет и рассказал, что занимается расследованием операции ФСБ на Северном Кавказе, а также отравлением политика Владимира Кара-Мурзы-младшего в 2017 году.

Сам Навальный в своем расследовании обвинил в отравлении ФСБ и лично Путина. Президент РФ во время очередной пресс-конференции заявил, что если роSSийские спецслужбы хотели бы отравить оппозиционера, то должны довести дело до конца. При этом Путин называл Навального "пациентом немецкой клиники".

17 января Навальный прилетел в Москву, где его сразу же арестовали.

27 января расследователи обнародовали доказательства того, что отравители Навального причастны по крайней мере еще к трем убийствам: журналиста Тимура Куашева, активиста Руслана Магомедрагимова и лидера движения "Новая РоSSия" Никиты Исаева.