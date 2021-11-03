СБУ подозревает в хищении благотворительных взносов со счетов фонда батальона «Донбасс» супругу Семенченко

Средства с них на собственные нужды снимала женщина, которая имела доступ к картам благотворительного фонда.

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили противоправную деятельность гражданки Украины, которая подозревается в хищении средств со счетов "Благотворительного фонда батальона "Донбасс"". По данным досудебного следствия, подозреваемая, имея доступ в карточный фонд, осуществляла через них расчеты и снимала наличные, сообщили в пресс-службе СБУ.

"Средства она тратила на собственные нужды, не связанные с деятельностью фонда и батальона. В настоящее время следствием задокументирован факт присвоения и растраты указанной гражданкой более 150 тыс. грн. Все это – из средств, которые жертвовались нашими соотечественниками на нужды и развитие добровольческого батальона" , – отметили правоохранители.

Фигурантке дела объявили подозрение по признакам совершения уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители не сообщают, о ком именно идет речь, но, по данным источников LB.ua, речь о жене экс-депутата и бывшем комбате "Донбасса" Семене Семенченко – Наталье Московец.

По данным YouControl, Наталья Московец является руководителем "Фонда помощи добровольцам и членам их семей" (учредителем также числится Семенченко), ОО "Молодежь за реформы и развитие", "Объединение жен и матерей бойцов участников АТО".

На странице жены Семенченко в Facebook (под псевдо Наталья Музыка) подтверждается факт получения подозрения в краже от следователей СБУ, однако не указывается, чего именно касается дело.

Напомним, сам Семенченко находится под стражей по подозрению в причастности к созданию незаконного вооруженного формирования. Бывший народный депутат был арестован 26 марта за создание "частной армии". Он находился в СИЗО четыре месяца, затем его отпустили под домашний арест, но через две недели снова взяли под стражу.

Также в июле Семенченко выдвинули новое подозрение по ч.3 ст.27 и ч.2 ст. 28 и ч.1 ст.263 (приобретение и хранение оружия) Уголовного кодекса Украины.

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