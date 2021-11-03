Ляшко: Волынская, Харьковская и Тернопольская области могут войти в "красную" зону

Самый высокий уровень эпидопасности уже был введен в 16 регионах Украины.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко предупредил, что "красная" зона адаптивного карантина в ближайшее время может быть расширена.

"Уже 16 регионов отнесены к красному уровню эпидопасности. В зоне риска - Волынская, Харьковская и Тернопольская области", - сказал он на брифинге в среду, 3 ноября.

О возможности "красной" зоны в этих областях ранее на этой неделе предупредил Центр экономики здравоохранения Киевской школы экономики.

По данным Министерства здравоохранения, более или менее приемлемая ситуация с COVID-19 наблюдается только в Закарпатской и Кировоградской областях. Все остальные соответствуют показателям "оранжевой" или "красной" зоны.

С 15 октября в "красную" зону вошла Херсонская область, с 18 октября – Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области, с 23 октября – Сумская область, с 26 октября – Ровенская и Николаевская области, с 30 октября – Житомирская, Ивано-Франковская , Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская и Львовская области, с 1 ноября – Киев .

Напомним, что в начале этой недели Минздрав заявил о стабилизации ситуации в областях, которые первыми вошли в "красную" зону. Это Херсонская, Запорожская и Донецкая области.