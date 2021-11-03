Кремль: новая военная доктрина будет принята на заседании Высшего госсовета Союзного государства

Завтра Путин и Лукашенко обсудят обновление союзных программ на 2021-2023 годы.

Кремль: новая военная доктрина будет принята на заседании Высшего госсовета Союзного государства
Фото: kremlin.ru

Новая Военная доктрина будет утверждена во время заседания Высшего госсовета Союзного государства, которое состоится 4 ноября.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе мероприятия обсудят по видеосвязи обновление союзных программ на 2021-2023 годы, включая Военную доктрину и Концепцию миграционной политики.

"Планируется утвердить пакет важных интеграционных документов: "Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы", включающих 28 отраслевых союзных программ, а также обновленную Военную доктрину и Концепцию миграционной политики Союзного государства", - говорится в сообщении.

Интеграция РоSSии с Белоруссией обсуждается с 1999 года. Проекты "дорожных карт" власти стран не публиковали.

В 2019 году Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились, что РоSSия и Белоруссия в рамках объединения в Союзное государство создадут единый парламент и правительство.

В сентябре 2020 года премьер-министр РоSSийской Федерации Михаил Мишустин на встрече с Александром Лукашенко заявил о достижении прогресса в отношении Союзного государства.

В сентябре 2021-го РФ и Белоруссия одобрили решение об углублении интеграции стран на основе 28 союзных программ.

Напомним, 20 октября на совместной коллегии министерств обороны РФ и Белоруссии было принято решение о необходимости разработать программу Союзного государства до 2026 года. Тогда же глава роSSийского ведомства Сергей Шойгу анонсировал совместные роSSийско-белорусские учения "Щит Союза", которые "станут ключевым событием 2023 года".

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