?Любченко перед отставкой уволил руководство Экспортно-кредитного агентства

Министр экономики Алексей Любченко перед отставкой уволил руководство акционерного общества "Экспортно-кредитное агентство" во главе с главой правления Русланом Гашевым. Также досрочно прекращены полномочия всех пяти членов наблюдательного совета ЭКА.

Причиной увольнения стала неудовлетворительная деятельность компании и ее игнорирование со стороны наблюдательного совета, сообщается на сайте Минэкономики.

"За год деятельности на руководящей должности (с 03.11.2020 - и.о. главы правления, с 04.03.2021 - глава правления) Русланом Гашевым не были приняты меры, способствующие выполнению обществом возложенных на него законодательством полномочий по стимулированию украинских предприятий-экспортеров и, соответственно, увеличения экспорта. Обществом была прекращена работа над созданием таких продуктов, как страхование экспортных кредитов портфельным методом и страхование факторинга. До сих пор не заработала программа компенсации процентной ставки по экспортным кредитам, являющаяся одним из основных инструментов стимулирования деятельности отечественных предприятий", - говорится в сообщении.

АО "ЭКА" было создано в 2018 году для содействия экспансии украинских товаров и услуг.

Компания осуществляет страхование экспортных кредитов, внешнеэкономических договоров, прямых инвестиций из Украины. Также агентство принимает участие в выполнении программ частичной компенсации процентных ставок по экспортным кредитам, предоставляет гарантии на исполнение обязтельств украинскими экспортерами во время их участия в международных тендерах и проводит консультационные мероприятия.

В 2020 году ЭКА заключила только три договора и получила доход 43 тыс. гривен. За 9 месяцев 2021 года были заключены 4 договора и получен доход в сумме 116 тыс. гривен.

Сумма застрахованных контрактов обществом в 2020-2021 годах составляет около 0,9 млн. долларов, что составляет 0,0067% от экспорта групп товаров, контракты по которым может страховать общество, и который составляет 13,4 млрд. долларов.

Основной доход общества – это проценты от депозита и ОВГЗ. Так, в 2021 году общество получило 15,6 млн. гривен за 9 месяцев в качестве процентов по депозиту в размере 200 млн. гривен (начальный уставный капитал общества). Еще 50,9 млн гривен получено от ОВГЗ (в марте 2021 г. уставный капитал общества был увеличен на 1,8 млрд грн путем выпуска ОВГЗ).