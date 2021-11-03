Профильный комитет Рады поддержал назначение Резникова министром обороны

Парламентский комитет по национальной безопасности, обороне и разведке поддержал назначение Алексея Резникова министром обороны.

На заседании 3 ноября комитет рекомендовал Верховной Раде в целом принять проект постановления №6267 о назначении Резникова министром обороны Украины.

Напомним, что Резников с марта 2020 года занимал должность вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Верховная Рада уволила его 3 ноября.

Сегодня же президент Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмигаль внесли в парламент представление на назначение Резникова и еще трех новых министров.

Голосование по назначению новых чиновников в Раде состоится завтра, 4 ноября.