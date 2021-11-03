В рамках расследования "скруток" по НДС обыскали Любченко и Олейникова, – Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что в рамках следственных действий по схемам "скруток" по НДС обыскали экс-главу ГНС и теперь уже бывшего первого вице-премьера-министра экономики Алексея Любченко и и.о. главы налоговой службы Евгения Олейникова.

Об этом он сообщил в комментарии журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент LB.ua.

"Некоторые дома (обыскали, – Ред.), господина Любченко и господина Олейникова, в Запорожье, в Днепре. У нас работает ВСК парламентская по "скруткам", вы же помните. Мы наработали это все, все задокументировано в уголовных производствах, это все передано в правоохранительные органы, они выполняют. Мне кажется, что это правильно. У нас нет таких людей, которых мы будем покрывать. Мне кажется, давно назрело время, когда нужно перезагружать налоговую систему", – сообщил он.

Информация о следственных действиях в налоговой службе появилась утром 3 ноября. Любченко в комментарии LB.ua сообщил, что "происходящее не имеет ко мне отношения".

Впоследствии правоохранительные органы объяснили, что разоблачили коррупционный механизм в Государственной налоговой службе. По предварительной информации, схема заключалась в "покрывании" мошенников, недоплачивавших налоги, а также помогавших фиктивным предприятиям. В ходе обысков были обнаружены документы, подтверждающие факты, что фигуранты уголовного производства способствовали минимизации налоговых платежей, а также выводили подконтрольные им фиктивные предприятия из категории рисковых.

Кто именно эти фигуранты – не сообщается. Обыски проходили в центральном аппарате ГНС, в ГНС в Полтавской области, по месту жительства должностных лиц органов налоговой службы и ряда физических лиц в Киеве , Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Любченко возглавлял ГНС до мая 2021 года, после этого и.о. главы службы стал Евгений Олейников.

Напомним, в декабрьском отчете ВСК по "скруткам" по НДС отмечалось, что бюджет Украины ежемесячно теряет 2,5 млрд гривен. Всего за январь 2019 года – март 2020 года субъектами хозяйствования был сформирован и использован фиктивный НДС на сумму не менее 28,686 млрд грн.