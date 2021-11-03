Партия Труханова заявила о политической подоплёке его уголовного дела

Совет партии «Доверяй делам» обвинил Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) в репрессиях в отношении руководства этой политсилы. Соответствующее заявление опубликовано на официальной странице партии в соцсети Facebook, пишет timer-odessa.net.

В нём отмечается, что НАБУ и САП уже не первый раз пытаются убрать лидера команды «Доверяй делам» Геннадия Труханова и её саму от управления городом, но пока терпели фиаско.

«Рост популярности и представительства партии в органах управления в Одесской области по результатам выборов 2020 года дали старт новой волне политических преследований со стороны НАБУ», — сказано в заявлении.

Как известно, одесские власти подозреваются сейчас в хищениях земли на 689 миллионов гривен, однако соратники Труханова уверены: предоставленные суду «доказательства» по этому делу свидетельствуют о его политическом, то есть заказном, характере. Так, по их словам, обвинения лидера «Доверяй делам» в нарушении закона не подтверждаются, установленная законом и регламентом структура управления городом именуется «преступной группировкой», а главные обвинители — это «карманные» активисты, работающие в структурах одного из застройщиков города и не скрывающие, что они добиваются устранения команды Труханова с политической арены.

«По сути, материалы подозрения являются продуктом пиара, а не юриспруденции. К ним приобщены тома распечаток третьих, не связанных с партией или её лидерами, лиц. Основная цель обнародования которых в контексте партии — запятнать её имидж», — отмечают в политсовете «Доверяй делам».

Особенно же циничным там сочли безосновательное обвинение со стороны прокуроров, заявивших о том, что партия якобы куплена одним из одесских бизнесменов. Это выглядит как пренебрежение к тысячам одесситов, которые уже три избирательные кампании подряд поддерживают «Доверяй делам» и мэра Труханова. Кроме того, в партии назвали необоснованными огромные суммы залогов, назначаемых судом в разгар COVID-19 и на старте отопительного сезона.

«Нашим ответом будет активная и публичная защита чести и достоинства не только партии "Доверяй делам" и её руководителей, но и всей Одессы! Мы как политическая сила, которой одесситы уже трижды подряд делегировали право представлять их интересы, приложим все усилия, чтобы Одесса отстояла своё право на жизнь перед лицом второй волны пандемии и успешно пережила зимний период! Мы добьёмся, чтобы попытки репрессий в отношении партии получили достойную оценку», — заявил совет и предупредил, что партия во главе с мэром Одессы будет апеллировать не только к судам всех уровней, но и к избирателям, чтобы различные европейские правозащитные институты дали неконституционным действиям органов НАБУ и САП адекватную оценку.