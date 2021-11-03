В Государственной налоговой службе и по местам жительства чиновников проводят обыски

Дело касается так называемых скруток НДС.

Фото: ssu.gov.ua

В помещениях центрального аппарата Государственной налоговой службы Украины 3 ноября проходят обыски. Их производят работники Национального антикоррупционного бюро, СБУ и Специальной антикоррупционной прокуратуры.

Следственные действия проходят в ГНС в Полтавской области, по месту жительства должностных лиц органов налоговой службы и ряда физических лиц в Киеве, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях. Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

"Следственные действия санкционированы, их осуществляют в рамках расследования так называемых налоговых «скруток», которое начато по собственным наработкам детективов, публикациям в СМИ и информации, указанной в отчете Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по расследованию фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти, которые привели к значительным потерям госбюджета", – говорится в сообщении.

В пресс-службе СБУ добавили, что правоохранители разоблачили коррупционный механизм в Государственной налоговой службе.

"По предварительной информации, схема заключалась в «покрытии» мошенников, которые недоплачивали налоги, а также помогали фиктивным предприятиям... В ходе обысков обнаружены и изъяты документы, подтверждающие данный противоправный механизм. В частности, факты, что фигуранты уголовного производства способствовали минимизации налоговых платежей , так называемым «скруткам», а также выводили подконтрольные им фиктивные предприятия из категории рисковых», – говорится в сообщении.

Фото: НАБУ

Предварительная правовая квалификация ч. 2 ст. 364 УК Украины – злоупотребление властью или служебным положением.

Фото: НАБУ

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

О том, что проводятся обыски у экс-главы ГНС Алексея Любченко, пока не сообщается.

Утром 3 ноября заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что к первому вице-премьеру-министру экономики Алексею Любченко, которого сегодня парламент готовится отправить в отставку, могут быть вопросы у правоохранительных органов.

Утром 3 ноября появилась информация о следственных действиях по месту работы и проживания Любченко. В то же время сам он на просьбу LB.ua прокомментировать ситуацию отметил, что "происходящее не имеет ко мне отношения".

Отвечая на уточняющий вопрос о том, принадлежит ли ему дом на фото и площадка перед квартирой, Любченко ответил отрицательно. Вместе с тем, на первых фото – кабинет главы налоговой, где Любченко не работает уже более полугода.

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