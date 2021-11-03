В СБУ прокомментировали состояние расследования дела Татарова

В Службе безопасности Украины прокомментировали ситуацию с расследованием так называемого дела заместителя главы Офиса президента Олега Татарова, который является фигурантом дела о хищении средств Нацгвардии через схемы строительной корпорации "Укрбуд".

После смены органа досудебного расследования материалы дела фактически не поступили от Национального антикоррупционного бюро в Службу безопасности Украины. Весной этого года следователи СБУ дважды обращались в суд по продлению срока досудебного расследования по этому делу, однако оба обращения были отклонены судом, сообщили в пресс-службе СБУ .

"После того, как Офис генерального прокурора ни передал дело в суд, ни закрыл его (при этом срок его расследования по закону истек) и после принятия сотрудниками СБУ необходимых мер по продлению срока, дело считается СБУ , однако чисто номинально – следователи СБУ не наделены полномочиями по принятию какого-либо процессуального решения в ней. Без законной возможности ее расследования", – отметили в пресс-службе.

Напомним, дело, в котором фигурирует Татаров, касается хищения средств Нацгвардии из-за сделки строительной корпорации с предоставлением НГУ более дешевого жилья для военных. Основным подозреваемым является экспрезидент корпорации "Укрбуд" Максим Никитась. Заместитель главы Офиса президента Олег Татаров подозревается в предоставлении взятки в 2017 году, когда он работал на "Укрстрой".

Татаров начал фигурировать в деле после того, как Никита пошел на соглашение со следствием и обвинил его в преступлении.

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявлял, что НАБУ располагает перепиской заместителя главы Офиса президента Украины Олега Татарова с другими фигурантами дела Максима Никитася. Речь идет о внесении недостоверных данных в экспертизу. Эксперт Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра извлек неправомерную выгоду в виде машиноместа рыночной стоимостью 250 тыс. грн, а за это он занизил стоимость жилого комплекса с 81 до 7 млн грн.

Татарову несколько раз не могли избрать меру пресечения, а 30 декабря 2020 года прокурор Офиса генерального прокурора отозвал из Высшего антикоррупционного суда ходатайство о применении меры пресечения в отношении него.

В ОПУ после начала уголовного производства заявляли, что отстранили Татарова от обязанностей на время следствия, но не уволили.

Кроме того, в декабре Печерский райсуд решил передать дело Никитася от НАБУ в другое ведомство. Решение принял Сергей Волк. Судья обязал генерального прокурора Ирину Венедиктову решить "несуществующий спор о подследственности" и поручить досудебное расследование другому органу. В САП заявили, что Печерский суд не имеет на это полномочий, а дело должно рассматриваться Высшим антикоррупционным судом.

23 декабря заместитель генпрокурорки Алексей Симоненко передал уголовное производство по подозрению Олега Татарова в причастности к коррупции при его работе в "Укрбуде" от НАБУ к СБУ . В НАБУ заявляют, что это решение он принял тайно, без консультаций с САП и самим бюро, и поздно вечером – после 23 часов.

В Офисе генпрокурора заявили, что решение о передаче расследования дела о хищении имущества в Нацгвардии принято на основании судебного решения, вмешательства в деятельность НАБУ нет.

Верховный Суд постановил, что украинское законодательство не предусматривает обжалование решения следователя судьи об обязательстве изменить подследственность в уголовном производстве, то есть дело Никита останется в СБУ .

Уже 15 января ВАКС обязал Венедиктову рассмотреть ходатайство о возвращении дела Татарова в НАБУ. В феврале Офис генпрокурора вызвал Артема Сытника на допрос. Редактор 2Цензор.нет "Юрий Бутусов написал, что это было сделано, чтобы забрать у НАБУ дело Татарова.