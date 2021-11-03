Ляшко назвал акцию "антивакцинаторов" насмешкой над медиками и родственниками умерших от коронавируса

Глава Минздрава призвал украинцев пользоваться только проверенной информацией.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко считает, что украинцам не следует прислушиваться к советам "антивакцинаторов", а пользоваться проверенной информацией от Минздрава и ЦОЗ о прививках против коронавируса.

Об этом он заявил на брифинге.

Глава Минздрава также прокомментировал акцию противников вакцинации, которая проходит в центре Киева . Он назвал ее "насмешкой над медиками и родственниками умерших".

"Собрание людей, которые мы видим сегодня с призывами не вакцинироваться, это, на мой взгляд, - насмешка над нашими медиками и над семьями, которые, к сожалению, потеряли своих родных из-за COVID-19. Поверьте, в реанимациях этот антивакцинаторский дух очень быстро исчезает, а поддельные сертификаты там не работают", - подчеркнул Ляшко.

Напомним, сегодня утром в центре Киева "антивакцинаторы" собрались на митинг против прививок от коронавируса. Участники акции пытались "пикетировать" супермаркет и перекрывать дорогу и пешеходные подземные переходы. Также они перекрывали дорогу у улицы Лобановского. На митинге также были замечены экс-депутат Верховной Рады Надежда Савченко с сестрой Верой, которых недавно поймали в аэропорту "Борисполь" с поддельным ковид-сертификатом.

Антивакцинаторы и вакциноскептики вооружились якобы потрясающей статистикой - они утверждают, что в тех странах мира, которые вакцинировали от ковіда больше половины взрослого населения, смертей и госпитализаций больше именно среди вакцинированных.

В сентябре более 56% взрослого населения Украины ответили в соцопросе, что в ближайшей перспективе не планируют прививаться от коронавирусной болезни. Они объясняют это недостаточной проверенностью вакцин и страхом перед возможными побочными эффектами.

Основным аргументом "за" вакцинацию называли необходимость работать и путешествовать. Этот вариант получил больше ответов, чем эффективность и безопасность вакцины. Для молодых респондентов одним из самых весомых аргументов есть возможность выезда за границу, для старших – рекомендации врачей.