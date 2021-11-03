ЦИК подтвердила победу Войцеховского на довыборах в Раду Черкасской области

За представителя "Слуги народа" отдали голоса почти 47% избирателей.

Центральная избирательная комиссия обработала 100% протоколов в одномандатном избирательном округе №197 (Черкасская область). Победу на довыборах в парламент одержал городской голова Золотоноши, представитель "Слуги народа" Виталий Войцеховский.

Согласно данным ЦИК, за него проголосовали 15 429, или 46,95% избирателей.

Ближайший конкурент Войцеховского – бывший народный депутат самовыдвиженец Владислав Голуб – получил голоса 8 362, или 25,44% избирателей.

Третьим в гонке оказался еще один экс-нардеп представитель ВО "Свобода" Андрей Ильенко из 3 134, или 9,53% голосов.

Бывший политзаключенный журналист Роман Сущенко, баллотировавшийся от "Европейской солидарности", получил 8,4% голосов - за него проголосовали 2 763 избирателя.

Данные ЦИК практически совпадают с результатами параллельного подсчета голосов, проводимого гражданской сетью "Опора".

По данным параллельного подсчета голосов штаба Войцеховского, он получил более 50% голосов.

Напомним, выборы в округе №197 (Черкасская область) состоялись из-за досрочного прекращения полномочий народного депутата Александра Скичко. Он ушел из Рады в связи с назначением председателем Черкасской ОГА.

Виталий Войцеховский является мэром Золотоноши с 2010 года.