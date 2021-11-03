"Батькивщина" призывает голосовать "против" законопроекта №5600

Проект закона будут рассматривать по спецпроцедуре.

"Батькивщина" призывает голосовать "против" законопроекта №5600
Фото: пресслужба

«Батькивщина» призывает голосовать «против» законопроекта №5600. Об этом заявила глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время выступления с трибуны Верховной Рады.

«Сегодня знаковый день в парламенте, потому что по антиконституционной процедуре поставили на голосование законопроект 5600, говорящий об увеличении налогов во время энергетического кризиса и ковида, о предоставлении налоговой администрации драконовских дополнительных возможностей для того, чтобы уничтожать бизнес без каких-либо препятствий. И это делается в то время, когда весь мир проводит диаметрально противоположную политику», – возмутилась лидер «Батькивщины».

Она напомнила, что коммюнике Еврокомиссии позволяет в кризис для государств-членов ЕС снижать налоги и уменьшать ставки налогообложения. В то же время в Украине власть продавливает законопроект 5600, который губит экономику, увеличивает налоги, создает препятствия для развития фермерства и превращает налоговую в "террористический орган".

«Если вы хотите взять налоги с крупных корпораций, то возьмите, а не берите у них взятки. Для этого есть законодательство, чтобы с любого предприятия взять законные налоги. А в законопроекте №5600 предусматривается введение второго налога на землю для владельцев паев, благодаря которому власть будет сгонять наших аграриев со своей земли и заставлять ее продавать. Ведь такие налоги владельцы паев не потянут», – подчеркнула Юлия Тимошенко.

По ее словам, особенно циничным является то, что указанный законопроект будет продавливаться по процедуре, которая не позволит сознательным депутатам бороться против него – не будут объявляться поправки к документу.

«Я прошу мобилизоваться всех депутатов, у которых осталось хоть немного здравого смысла в голове и Украины в сердце, голосуйте против 5600. Подумайте о предпринимателях и народе», – призвала Юлия Тимошенко.

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