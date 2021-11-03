Арахамия: «Свириденко будет профессиональным первым вице и главой Минэкономики с первого дня»

За ее назначение нардепы будут голосовать завтра.

Арахамия: «Свириденко будет профессиональным первым вице и главой Минэкономики с первого дня»
Фото: скрин відео

Заместитель главы Офиса президента Юлия Свириденко, которая может занять место первого вице-премьера, министра экономики Алексея Любченко, не потребует времени на "вступление в должность".

Об этом в кулуарах Рады заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Это очень профессиональный человек. Она активно участвует во всех обсуждениях экономических процессов. Юлия Свириденко была заместителем министра экономики, затем получила большой экспертный опыт в Офисе президента. Считаю, что она с первого дня будет работать на своем месте и будет понимать все вопросы. Ей не нужно готовиться. Она просто пришла и работает", - объяснил Арахамия журналистам.

О том, что место Любченко в правительстве может занять Юлия Свириденко, LB.ua писал 1 ноября, когда фракция "Слуги народа" проводила заседание, на котором, в частности, обсуждала кадровые вопросы. Отмечалось, что Свириденко активно участвовала в подготовке проекта бюджета на 2022 год и взаимодействует с профильным комитетом ВР по бюджетному процессу.

19 октября три источника LB.ua в "Слуге народа" сообщили, что Алексея Любченко планируют снять.

1 ноября это официально подтвердили после заседания фракции. Глава фракции Давид Арахамия открыто сказал, что "на выход" планируется пять министров, и Любченко – среди них.

2 ноября Любченко подал в Аппарат ВР заявление об увольнении.

Сегодня Верховная Рада уволила первого вице-премьера-министра экономики Любченко. Его отставку поддержали 320 народных депутатов.

Голосование по назначению новых чиновников в Раде состоится завтра, 4 ноября.

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