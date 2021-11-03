Министра обороны Тарана отправили в отставку

Верховная Рада уволила министра обороны Андрея Тарана. Он занимал этот пост с 4 марта 2020 года.

За увольнение Тарана проголосовали 341 народный депутат.

Таран находился на военной службе с августа 1972 года, уволился в 2016 году в звании генерал-лейтенанта. Согласно информации на сайте Минобороны, после получения в Национальном университете обороны США степени магистра, он продолжал службу в центральном аппарате Министерства обороны Украины.

Работал в должности атташе по обороне при посольстве Украины в Соединенных Штатах Америки и представителем Министерства обороны Украины при постоянном представительстве Украины в ООН .

Таран – участник антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей. Занимал должность руководителя Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

Участвовал в работе Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях.

Награжден Орденом Богдана Хмельницкого 2 и 3 степеней, многочисленными наградами Министерства обороны Украины и других государственных структур Украины.

Об отставке Тарана говорили еще летом. В то время в качестве причины называли якобы конфликт министра обороны с Русланом Хомчаком, занимавшим пост главнокомандующего ВСУ. Президент уволил Хомчака в июле 2021 года. Спикер президента Сергей Никифоров говорил, что "Владимир Зеленский не сомневается в патриотизме, верности присяге, профессионализме Руслана Хомчака, но президент хочет видеть синергию между Министерством обороны и Вооруженными силами Украины. Такой синергии мы, к сожалению, не видим, видим, напротив, конфликты", цитирует "Радио Свобода".

22 августа президент Владимир Зеленский анонсировал предстоящие отставки в Кабинете министров. Кто именно будет уволен или назначен, он не рассказал.

После этого несколько источников в "Слуге народа" и в руководстве оппозиционной фракции рассказали LB.ua, что в Кабмине планируются "точечные" ротации. Позже это официально подтвердил лидер фракции Давид Арахамия, по словам которого в отставку могут уйти три-четыре министра.

Их имена официально не назывались, но в разговорах оф-рек говорили о том, что "на выход" готовят троих: министра обороны Андрея Тарана, вице-премьера и министра стратегических отраслей промышленности Олега Уруского и главу Министерства социальной политики Марину Лазебную.

Относительно министра обороны источники говорили, что он "Таран рассорился со всеми. И очень «советский». Нам нужен более модерный человек".

В сентябре премьер-министр Денис Шмыгаль на фоне слухов об отставке министра обороны заявил, что Андрей Таран является находящимся на своем месте профессионалом. Однако уже в октябре главный редактор "Цензор нет" Юрий Бутусов сообщил, что отставка Тарана все же согласована, и его место может занять министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Источники LB.ua сообщили, что место Резникова в Минреинтеграции должна занять народный депутат "Слуги народа" Ирина Верещук.

1 ноября Алексей Резников написал заявление об увольнении из министерства. На заседании фракции "Слуга народа" в тот день официально подтвердили, что Рада будет рассматривать вопросы увольнения Тарана и назначения Резникова на его должность. 2 ноября Андрей Таран написал заявление. 3 ноября Резникова освободили от должности главы Минреинтеграции.

Назначить нового министра должны завтра, в четверг, при рассмотрении кадровых вопросов.