Резникова освободили от должности вице-премьера-министра реинтеграции временно оккупированных территорий

Верховная Рада проголосовала за отставку вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова. За соответствующее решение высказались 329 народных депутатов.

Резников пришел в парламент лично.

Резников сказал, что теперь не будет участвовать в Трехсторонней контактной группе в качестве члена делегации, главой делегации остается Леонид Кравчук, заместителем – Александр Мережко.

"Но решение по формированию делегации принимает президент", – добавил он.

Завтра парламент должен голосовать за назначение Резникова новым министром обороны.

Алексей Резников политическую деятельность начал в 2008 году в качестве депутата Киевского городского совета. В 2014 году он снова был избран киевским депутатом, также стал заместителем городского головы-секретарем Киевского городского совета.

С марта 2020 – вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. С мая 2020 года – первый заместитель главы Украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

С апреля 2016 по сентябрь 2018 был заместителем главы Киевской городской государственной администрации по вопросам внедрения самоуправляющихся полномочий. В 2017 году отвечал за организацию и проведение песенного конкурса "Евровидение" в Киеве от КГГА.

В 2018 году отвечал за организацию и проведение финального матча Лиги чемпионов УЕФА сезона 2017/2018 от КГГА.

С ноября 2018 г. возобновил юридическую практику в качестве партнера "Юридической фирмы "Астерс".

2005 г., 2019 г. - член Наблюдательного совета АО "Ощадбанк Украины".

На прошлой неделе главный редактор "Цензор нет" Юрий Бутусов написал, что президент Владимир Зеленский согласовал кандидатуру нового министра обороны. По его словам, на месте Андрея Тарана глава государства видит вице-премьер-министра и министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова.

Разговоры об изменениях в Кабинете министров во властных кругах шли еще с лета. Тарана называли кандидатом на увольнение в начале сентября. Источники LB.ua в СН говорили, что "Таран рассорился со всеми. И очень «советский». Нам нужен более модерный человек".

1 ноября Резников написал заявление на увольнение, а 2-го – отчитался о работе в министерстве. Его преемницей в должности министра готовятся назначить нардепа Ирину Верещук ("Слуга народа"). Она уже сообщила, что планирует на этом посту сосредоточиться на гуманитарном аспекте.