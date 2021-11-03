Вице-премьера-министра стратегических отраслей промышленности Уруского отправили в отставку

Верховная Рада уволила вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского.

За увольнение министра на основе его заявления проголосовали 342 народных депутата.

Олег Уруский в 1993-1996 годах возглавлял управление в Национальном космическом агентстве Украины, а в течение 1996-2000 гг. – управление в аппарате СНБО.

В начале 2000-х был первым заместителем главы Госкомиссии по ОПК, затем возглавлял департамент в Секретариате Кабинета министров, был первым заместителем министра промышленной политики, заместителем гендиректора "Укроборонпрома".

В 2015 году возглавил Государственное космическое агентство. В июле 2020 года стал вице-премьер-министром – министром по вопросам стратегических отраслей промышленности.

В феврале 2021 года в Верховной Раде начали собирать подписи за его отставку. Глава парламентского комитета по экономическому развитию Дмитрий Наталуха сказал, что это делают, чтобы не рисковать имиджем Государственного космического агентства и достижениями, которых в сфере спутниковых технологий уже добились и профильный комитет, и госагентство. А также, чтобы не сорвать запуск украинского спутника 26 декабря 2021 года.

Наталуха заявил, что вокруг государственного завода Арсенал сложилась ситуация, в которой усматриваются коррупционные признаки, а также попытки руководства Минстратегпрома защитить собственных друзей на соответствующих должностях.

В то же время, уже на следующий день другой "слуга народа", Александр Качура, сказал, что фракция не собирается пока отправлять вице-премьер-министра Олега Уруского в отставку и выступает против сбора подписей по этому поводу.

Новый скандал вокруг этого министра возник в том же феврале 2021 года, когда он был замечен на международной военно-технической выставке IDEX-2021 в ОАЭ рядом с чеченским лидером Рамзаном Кадыровым. Сам Уруский сказал, что не имел с ним никаких контактов.

Фамилия Уруского стала фигурировать в обсуждениях списка министров "на выход" в сентябре этого года. Источники LB.ua говорили, что причина в том, что Уруский провалил "подзаконку" по оборонным закупкам для армии.