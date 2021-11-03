Рада постановлением исправила некоторые неточности в "законопроекте об олигархах", его будет подписывать Стефанчук

Верховная Рада переголосовала некоторые неточности в законопроекте об олигархах, допущенные при принятии документа во втором чтении по спецпроцедуре.

Поправки согласовывают определение в законе статуса лица, признанного олигархом, а также предусматривают обязательность заслушивания устных объяснений такого лица на заседании СНБО, пояснил член регламентного комитета парламента Павел Фролов в Telegram.

Переголосовать эти положения без повторного рассмотрения закона можно по ст. 131 Регламента Рады.

Народный депутат Николай Княжицкий ("Евросолидарность") перед голосованием заявил, что такая процедура якобы является нарушением закона.

"Голосовали (во втором чтении, – Ред.) без заслушивания правок, проголосовали три варианта статьи, где по одной статье президент и СНБО определяет, кто есть олигарх, по второй – по предложению Антимонопольного комитета и других государственных органов, по третьей – специальной комиссии. Теперь предлагается исправить неточность, - какую? Заменить слова "объяснения могут быть заслушаны" на "слова заслушиваются". Вот и вся неточность? На самом деле под эту неточность переписывают закон, не устраняя противоречия, пишут совершенно новую версию закона, вопреки ст. 131 Регламента" , – высказался он.

Представитель "Голоса" Сергей Рахманин также сказал, что это нарушение законной процедуры, что поставит под сомнение конституционность принятого решения. В то же время спикер Рады Руслан Стефанчук сказал, что устранение несогласованностей законно происходит через 131 статью Регламента.

Экс-спикер Дмитрий Разумков напомнил, что во время рассмотрения закона были проголосованы три разных статьи, "сейчас происходит подмена 131, потому что меняется одно слово, и под это переписывается полностью статья. Это изменение, которого даже мы не видим, потому что решения комитета нет. Комитет должен был оставить одну 5 статью. К сожалению, в этом случае применение 131 невозможно".

Он также в комментарии журналистам в кулуарах Верховной Рады сказал, что считает абсурдной процедуру внесения изменений в закон путем постановления.

"Сейчас пытаются это как-то изменить, обыграть, но просто решением Верховной Рады это не делается. Это делается изменениями в закон и Конституцию. Это можно сделать, но это совершенно другой путь, чем одно голосование в Раде. Можно так тогда изменить Конституцию, сейчас проголосовать, что не нужна Верховная Рада, не нужно голосование за законы, просто глава Верховной Рады определяет, каким должен быть закон, подписывает его и направляет президенту. Я понимаю, что это абсурд, но мы это сейчас наблюдаем в стенах Верховной Рады", – заявил он.

После голосования за устранение неточностей первый вице-спикер, глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко поставил на голосование предложение безотлагательно передать документ на подпись действующему главе Верховной Рады. Депутаты поддержали это.

Долго оставалось непонятным, кто же должен ставить подпись – бывший глава парламента Дмитрий Разумков, при каденции которого законопроект был принят, или нынешний – Руслан Стефанчук.

Разумков считает, что это должен делать он, ведь он возглавлял Верховную Раду в день принятия закона. "Глава Верховной Рады, согласно решению Конституционного суда, подписывает законопроект, удостоверяя, что это именно тот текст законопроекта, который был принят в стенах Верховной Рады в тот или иной день, когда он голосовался", – заявил он.

Его преемник в должности Руслан Стефанчук с такой точкой зрения не соглашался: "Ни Конституция, ни законы Украины таких ограничений не предусматривают". Ранее Стефанчук говорил, что надеется на консенсусное решение в вопросе подписания этого закона, а также на то, что "мы не будем цепляться за какие-то закорючки в регламенте".

Разумков также считает, что подписание этого законопроекта Стефанчуком будет нарушением. Регламентный комитет в то же время говорит, что документ может подписать и Стефанчук.