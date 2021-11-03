Нардепы уволили первого вице-премьера-министра экономики Любченко

За его увольнение высказались 320 народных депутатов.

Верховная Рада отправила в отставку первого вице-премьер-министра – министра экономики Алексея Любченко. За его увольнение высказались 320 народных депутатов.

Параллельно с рассмотрением отставки министра правоохранительные органы сообщили об обысках в Государственной налоговой службе, которую возглавлял Любченко. Дело касается покрытия "скруток" по НДС, но кто именно в нем фигурирует – пока не сообщают.

Среди причин отставки Любченко источники LB.ua во властных кругах называли его якобы конфликт с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в комментарии о причинах решения уволить Любченко сказал, что он "нормальный менеджер, просто считаем, что вице-премьер-женщина для гендерного баланса будет лучше".

Алексей Любченко – доктор экономических наук, в 90-х был заместителем городского головы Смелянского горсовета. Впоследствии стал заместителем начальника управления по экономике Черкасской облгосадминистрации. Работал также в Государственной налоговой администрации Кировоградской области, возглавлял Государственную налоговую администрацию в Черкасской области. В 2009 году стал заместителем главы Госналоговой службы Украины.

С апреля 2020 по май 2021 года – глава Государственной налоговой службы Украины.

20 мая 2021 года назначен на должность Первого вице-премьер-министра Украины – министра экономики Украины. В августе правительство определило его как лицо, которое может исполнять обязанности премьера в случае отсутствия главы Кабмина. Это объясняется тем, что Любченко занимал должность первого вице-премьера.

19 октября три источника LB.ua в "Слуге народа" сообщили, что Алексея Любченко планируют снять.

1 ноября это официально подтвердили после заседания фракции. Глава фракции Давид Арахамия открыто сказал, что "на выход" планируется пять министров, и Любченко – среди них.

Место Любченко в Кабмине может занять заместитель главы Офиса президента Юлия Свириденко. Голосовать за увольнение министров депутаты планируют 3 ноября, за назначение новых – 4 ноября.

2 ноября Любченко подал в Аппарат ВР заявление об увольнении.