Верховная Рада уволила министра экологии Абрамовского

Верховная Рада отправила в отставку министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского. За отставку проголосовали 322 народных депутата.

Абрамовский был назначен в июне 2020 года.

У Абрамовского - юридическое образование, в политику пришел в 2014 году как помощник-консультант народного депутата. В 2015 году стал заместителем Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. С 2016 по 2019 был заместителем директора ООО "Риола-модуль ЛТД" - строительной компании.

В 2019 году вернулся на госслужбу в качестве заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды, затем возглавил это министерство.

Абрамовский уже писал заявление на увольнение в декабре 2020 года. По информации источников LB.ua, министром экологии собирались назначить исполнительного директора Ассоциации газодобывающих компаний Романа Опимаха. Однако нардеп Александр Качура в комментарии LB.ua сообщил, что "Слуга народа" на фракции согласовала все четыре кандидатуры на должности министров, кроме кандидата на должность Минэкологии.

Утром 20 декабря нардепы сняли с повестки дня увольнение министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Абрамовского.

О том, что Абрамовский снова рассматривается как кандидат на увольнение из правительства, источники LB.ua сообщили еще в сентябре. В октябре, в день заседания фракции "Слуга народа", он написал заявление об увольнении. В интервью он заявил, что решил уволиться из-за критики со стороны секретаря СНБО Алексея Данилова.

Пока исполнять обязанности министра экологии будет заместитель Абрамовского, Руслан Стрелец, которого потом могут назначить полноценным министром.