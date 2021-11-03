Верховная Рада уволила министра экологии Абрамовского

Решение поддержали 322 депутата.

Верховная Рада уволила министра экологии Абрамовского
Фото: mepr.gov.ua

Верховная Рада отправила в отставку министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского. За отставку проголосовали 322 народных депутата.

Абрамовский был назначен в июне 2020 года.

У Абрамовского - юридическое образование, в политику пришел в 2014 году как помощник-консультант народного депутата. В 2015 году стал заместителем Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. С 2016 по 2019 был заместителем директора ООО "Риола-модуль ЛТД" - строительной компании.

В 2019 году вернулся на госслужбу в качестве заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды, затем возглавил это министерство.

Абрамовский уже писал заявление на увольнение в декабре 2020 года. По информации источников LB.ua, министром экологии собирались назначить исполнительного директора Ассоциации газодобывающих компаний Романа Опимаха. Однако нардеп Александр Качура в комментарии LB.ua сообщил, что "Слуга народа" на фракции согласовала все четыре кандидатуры на должности министров, кроме кандидата на должность Минэкологии.

Утром 20 декабря нардепы сняли с повестки дня увольнение министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Абрамовского.

О том, что Абрамовский снова рассматривается как кандидат на увольнение из правительства, источники LB.ua сообщили еще в сентябре. В октябре, в день заседания фракции "Слуга народа", он написал заявление об увольнении. В интервью он заявил, что решил уволиться из-за критики со стороны секретаря СНБО Алексея Данилова.

Пока исполнять обязанности министра экологии будет заместитель Абрамовского, Руслан Стрелец, которого потом могут назначить полноценным министром.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Украину прибыл глава МИД ШвейцарииВ Украину прибыл глава МИД Швейцарии
Зеленский обсудил с Трюдо упрощение поездок в Канаду для граждан УкраиныЗеленский обсудил с Трюдо упрощение поездок в Канаду для граждан Украины
Экс-сотрудник СБУ пришел на прием в ДБР и признался в убийствеЭкс-сотрудник СБУ пришел на прием в ДБР и признался в убийстве
В Сумах убили представителя "Правого сектора" Александра ИванинуВ Сумах убили представителя "Правого сектора" Александра Иванину
Выборы мэра Харькова: нарушения на спецучастке, скрытая агитация и фотографирование бюллетеняВыборы мэра Харькова: нарушения на спецучастке, скрытая агитация и фотографирование бюллетеня
Блок рекламы


Похожие новости
Резникова освободили от должности вице-премьера-министра реинтеграции временно оккупированных территорийРезникова освободили от должности вице-премьера-министра реинтеграции временно оккупированных территорий
Вице-премьера-министра стратегических отраслей промышленности Уруского отправили в отставкуВице-премьера-министра стратегических отраслей промышленности Уруского отправили в отставку
Рада постановлением исправила некоторые неточности в "законопроекте об олигархах", его будет подписывать СтефанчукРада постановлением исправила некоторые неточности в "законопроекте об олигархах", его будет подписывать Стефанчук
Нардепы уволили первого вице-премьера-министра экономики ЛюбченкоНардепы уволили первого вице-премьера-министра экономики Любченко
Рада разрешила экстренную регистрацию лекарств от коронавируса в УкраинеРада разрешила экстренную регистрацию лекарств от коронавируса в Украине
Рада одобрила в первом чтении криминализацию подделки ковид-сертификатовРада одобрила в первом чтении криминализацию подделки ковид-сертификатов
Рада разблокировала работу НАОКВОРада разблокировала работу НАОКВО
Верховная Рада приняла в первом чтении проект бюджета на 2022 годВерховная Рада приняла в первом чтении проект бюджета на 2022 год
Суд оставил под стражей бывшего министра иностранных дел УкраиныСуд оставил под стражей бывшего министра иностранных дел Украины
Рада может упростить изменение поставщика газа для потребителейРада может упростить изменение поставщика газа для потребителей
Последние новости
Подгружаем последние новости