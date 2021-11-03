Зеленский не успел выступить на климатической конференции в Глазго из-за встречи с Блинкеном, - Кулеба

По словам главы МИД, Украина предупредила организаторов о том, что президент не успевает на выступление.

Президент Украины Владимир Зеленский не успел на свое выступление на сессии климатической конференции СOP26 в Глазго по сокращению выбросов метана. В момент, когда его объявлял специальный представитель президента США по климату Джон Керри, Зеленского не было в зале, поскольку был на встрече с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в своем видеоотчете в Фейсбуке.

"В то время как в медиа разгоняют всяческие истории о том, что Керри объявил Украину, а Украины не было в зале, то вам при этом не рассказывают, что именно в это время проходила встреча президента Украины с государственным секретарем Энтони Блинкеном. И поскольку она была очень предметной и длительной, они проговорили очень много, так банально просто плавающий график не позволил нам вовремя попасть в зал. Поверьте мне, что это был чрезвычайно важный разговор, чрезвычайно полезный и доверчивый", - сказал Кулеба.

Он также подчеркнул, что Украина предупредила организаторов о том, что президент не успевает выступить.

"Давайте, что называется, внимательно следить за руками. Кто начал разгонять историю о том, что вроде бы скандал, президента Украины не было на заседании, когда Джон Керри его вел и объявил выступление Украины? Это начали делать роSSийские медиа", - отметил министр.

Кулеба также добавил, что на полях конференции Зеленский "отлично" поговорил и с президентом США Джозефом Байденом.

Глава МИД Украины призвал не вестись на роSSийские провокации по этому поводу. "Давайте не вестись на все эти роSSийские упреки и на все их провокации, на ту желчь, которую они разбрызгивают активно информационным пространством, пытаясь дискредитировать Украину. Ничего такого не было, нормальный организационный момент", - добавил он.

Кулеба также обратил внимание, что во время климатической конференции в Глазго президент Украины провел 13 двусторонних встреч и контактов.

"Уверяю вас, будь вы в Глазго, вы бы увидели, каким авторитетом пользуется Украина и президент Зеленский лично.... Были даже такие дипломаты, которые подходили к президенту, говорили: "мы Вас очень хорошо знаем, уважаем"... Хотели просто даже с ним сфотографироваться...", - отметил глава МИД .

Напомним, на полях климатического саммита в Глазго Зеленский встретился с госсекретарем США Блинкеном и поговорил с ним о Донбассе и энергетике.

Президент Украины также встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, побеседовал в кулуарах с президентом США Байденом. Также во вторник Зеленский встретился с президентом Аргентины Альберто Фернандесом.

На полях саммита Зеленский и президент Словакии Зузана Чапутова подписали совместную Декларацию о европейской перспективе Украины.