"К Любченко могут быть вопросы у правоохранительных органов", – Евгения Кравчук

По ее данным, это касается работы Государственной налоговой службы.

"К Любченко могут быть вопросы у правоохранительных органов", – Евгения Кравчук
Фото: Lb.ua

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что к первому вице-премьеру-министру экономики Алексею Любченко, которого сегодня парламент готовится отправить в отставку, могут быть вопросы у правоохранительных органов.

Об этом она сообщила в кулуарах Верховной Рады, передает корреспондент LB.ua.

"По поводу господина Любченко – премьер-министр на фракции высказывал то, что он вынужден сейчас с ним фактически общаться на языке официальных документов, что он не выполняет распоряжения, игнорирует определенные темы, которыми он должен заниматься, например, реформой корпоративного управления. Но я так подозреваю, что это связано не только с невыполнением каких-либо обязательств, но еще и возможно, будут вопросы к господину Любченко и от правоохранительных органов. По крайней мере, появилась информация об обысках, обысках в налоговой", – заявила депутат.

На уточняющий вопрос Кравчук ответила, что это "что-то связано с налоговой и махинациями там".

В то же время, сам Любченко в комментарии LB.ua ранее сообщил, что по месту его проживания и работы в министерстве экономики сегодня следственные действия не происходили. Он сказал, что "происходящее не имеет ко мне отношения".

Утром 3 ноября в Telegram-каналах распространились фотографии следственных действий в кабинете с табличкой с фамилией Любченко, хотя это кабинет в Государственной налоговой службе, где Любченко не работает уже более полугода.

Напомним, Любченко возглавлял налоговую службу с апреля 2020 по май 2021 года.

20 мая 2021 года был назначен на должность Первого вице-премьер-министра Украины – министра экономики Украины. В августе правительство определило его как лицо, которое может исполнять обязанности премьера в случае отсутствия главы Кабмина. Это объясняется тем, что Любченко занимал должность первого вице-премьера.

19 октября три источника LB.ua в "Слуге народа" сообщили, что Алексея Любченко планируют снять.

1 ноября это официально подтвердили после заседания фракции. Глава фракции Давид Арахамия открыто сказал, что "на выход" планируется пять министров, и Любченко – среди них. Впоследствии он добавил, что Любченко "нормальный менеджер", но лучше, если место первого вице-премьера займет женщина.

Место Любченко в Кабмине может занять заместитель главы Офиса президента Юлия Свириденко. Голосовать за увольнение министров депутаты планируют 3 ноября, за назначение новых – 4 ноября.

2 ноября Любченко подал в Аппарат ВР заявление об увольнении.

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