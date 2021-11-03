Мэром Нью-Йорка избрали демократа Эрика Адамса
Он станет вторым чернокожим мэром крупнейшего города США.
Кандидат от Демократической партии США Эрик Адамс одержал победу на выборах мэра Нью-Йорка.
Об этом свидетельствуют данные местной избирательной комиссии.
После того, как его приведут к присяге 1 января, Адамс станет вторым чернокожим мэром крупнейшего города Соединенных Штатов после Дэвида Динкинса, управлявшего городом в 1990-1993 годах.
61-летний Адамс сейчас является президентом одного из районов Нью-Йорка – Бруклина. Он также был сенатором штата Нью-Йорк в 2007-2013 годах, а до этого более 20 лет служил в полиции.
На выборах мэра Нью-Йорка Адамс получил более 66% голосов, в то время как его конкурент от Республиканской партии Кертис Слива набрал менее 28%.
Напомним, что сейчас мэром Нью-Йорка является демократ Билл де Блазио. Он возглавляет город с 2014 года.
В 2019 году де Блазио хотел участвовать в выборах президента США в качестве кандидата от Демократической партии, но его рейтинг оказался слишком низким, чтобы он серьезно мог претендовать на победу в праймериз.