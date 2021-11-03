Мэром Нью-Йорка избрали демократа Эрика Адамса

Он станет вторым чернокожим мэром крупнейшего города США.

Мэром Нью-Йорка избрали демократа Эрика Адамса
Фото: instagram.com/ericadamsfornyc

Кандидат от Демократической партии США Эрик Адамс одержал победу на выборах мэра Нью-Йорка.

Об этом свидетельствуют данные местной избирательной комиссии.

После того, как его приведут к присяге 1 января, Адамс станет вторым чернокожим мэром крупнейшего города Соединенных Штатов после Дэвида Динкинса, управлявшего городом в 1990-1993 годах.

61-летний Адамс сейчас является президентом одного из районов Нью-Йорка – Бруклина. Он также был сенатором штата Нью-Йорк в 2007-2013 годах, а до этого более 20 лет служил в полиции.

На выборах мэра Нью-Йорка Адамс получил более 66% голосов, в то время как его конкурент от Республиканской партии Кертис Слива набрал менее 28%.

Напомним, что сейчас мэром Нью-Йорка является демократ Билл де Блазио. Он возглавляет город с 2014 года.

В 2019 году де Блазио хотел участвовать в выборах президента США в качестве кандидата от Демократической партии, но его рейтинг оказался слишком низким, чтобы он серьезно мог претендовать на победу в праймериз.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Украину прибыл глава МИД ШвейцарииВ Украину прибыл глава МИД Швейцарии
Зеленский обсудил с Трюдо упрощение поездок в Канаду для граждан УкраиныЗеленский обсудил с Трюдо упрощение поездок в Канаду для граждан Украины
Экс-сотрудник СБУ пришел на прием в ДБР и признался в убийствеЭкс-сотрудник СБУ пришел на прием в ДБР и признался в убийстве
В Сумах убили представителя "Правого сектора" Александра ИванинуВ Сумах убили представителя "Правого сектора" Александра Иванину
Выборы мэра Харькова: нарушения на спецучастке, скрытая агитация и фотографирование бюллетеняВыборы мэра Харькова: нарушения на спецучастке, скрытая агитация и фотографирование бюллетеня
Блок рекламы


Похожие новости
ОПОРА оспаривает объявление Терехова избранным мэром ХарьковаОПОРА оспаривает объявление Терехова избранным мэром Харькова
Каху Каладзе переизбрали мэром ТбилисиКаху Каладзе переизбрали мэром Тбилиси
Главой Верховного Суда избрали секретаря Большой палаты КнязеваГлавой Верховного Суда избрали секретаря Большой палаты Князева
Директором театра русской драмы в очередной раз переизбрали РезниковичаДиректором театра русской драмы в очередной раз переизбрали Резниковича
Трем членам Нацкорпуса избрали меру пресеченияТрем членам Нацкорпуса избрали меру пресечения
Экс-судье Чаусу избрали меру пресеченияЭкс-судье Чаусу избрали меру пресечения
Байден призвал губернатора Нью-Йорка уйти в отставку на фоне обвинений в сексуальных домогательствахБайден призвал губернатора Нью-Йорка уйти в отставку на фоне обвинений в сексуальных домогательствах
Адвокату-сообщнику заместителя главы Харьковского облсовета избрали меру пресеченияАдвокату-сообщнику заместителя главы Харьковского облсовета избрали меру пресечения
Впервые за 60 лет в США мэром большого города станет социалисткаВпервые за 60 лет в США мэром большого города станет социалистка
Милованова избрали главой комиссии по отбору кандидатов на должность директора Бюро экономической безопасностиМилованова избрали главой комиссии по отбору кандидатов на должность директора Бюро экономической безопасности
Последние новости
Подгружаем последние новости