Верещук рассказала о приоритетах работы в должности главы Минреинтеграции: "Я начну с того, что проведу аудит"

"Надо четко оценить степень реализации тех или иных профильных проектов и программ".

Народный депутат фракции "Слуга народа" Ирина Верещук, которая должна возглавить Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, поделилась своим видением работы ведомства.

Об этом она написала в Фейсбуке.

"Вчера много общалась с журналистами в кулуарах Рады. Конечно, всех интересует, как я вижу свои первые шаги в должности вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Если Рада поддержит мою кандидатуру, я начну с того, что проведу аудит состояния выполнения Министерством своих задач согласно профильным законам, указам президента, актам Кабмина, решениям СНБО и т.д. Надо понять, где мы сейчас находимся в плане выполнения профильных стратегий. Также нужно четко оценить степень реализации тех или иных профильных проектов и государственных программ" , – отметила Верещук.

Она также обозначила приоритеты работы Минреинтеграции: 1) реинтеграция уже сегодня; 2) через информационное, гуманитарное, цифровое присутствие на временно оккупированных территориях; 3) фокус на молодежи; 4) мобилизация международной финансовой помощи на инфраструктурные проекты на прилегающих территориях.

"Министерство по вопросам реинтеграции должно быть генератором мягкой силы на направлении работы с временно оккупированными территориями Крыма и Донбасса", - подчеркнула Верещук.

Напомним, 1 ноября нынешний глава Минреинтеграции Алексей Резников подал заявление об увольнении. Он является основным кандидатом на должность министра обороны.

Верещук может получить должность министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий вместо Резникова.