РоSSийские наемники семь раз открывали огонь на Донбассе
Погиб один военный.
За прошедшие сутки, 2 ноября, со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации были зафиксированы семь нарушений режима прекращения огня, два из которых - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
По нашим позициям в направлении Павлополя и Новозвановки противник открывал огонь из стрелкового оружия. Возле Причепиловки враг совершил два обстрела из минометов калибра 120 мм.
Недалеко от Новолуганского роSSийские наемники открывали огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
В районе населенного пункта Майорск оккупанты дважды совершили дистанционное минирование территории минами ПОМ-2. В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью.
"На вооруженные провокации противника украинские защитники открывали ответный огонь, не используя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили его прекратить обстрелы", - отметили в штабе.
По состоянию на 7 часов утра 3 ноября, нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск не зафиксировано.
Напомним, согласно информации американской газеты Washington Post, РоSSия вновь наращивает войска около границы с Украиной, что вызвало беспокойство в США и Европе. В частности, в последние дни в социальных сетях появились видео, на которых видно, как роSSийские военные поезда и колонны перемещают большое количество военной техники, включая танки и ракеты, на юге и западе РоSSии.