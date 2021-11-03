РоSSийские наемники семь раз открывали огонь на Донбассе

За прошедшие сутки, 2 ноября, со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации были зафиксированы семь нарушений режима прекращения огня, два из которых - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

По нашим позициям в направлении Павлополя и Новозвановки противник открывал огонь из стрелкового оружия. Возле Причепиловки враг совершил два обстрела из минометов калибра 120 мм.

Недалеко от Новолуганского роSSийские наемники открывали огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Майорск оккупанты дважды совершили дистанционное минирование территории минами ПОМ-2. В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью.

"На вооруженные провокации противника украинские защитники открывали ответный огонь, не используя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили его прекратить обстрелы", - отметили в штабе.

По состоянию на 7 часов утра 3 ноября, нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск не зафиксировано.