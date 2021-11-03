"Антивакцинаторы" вышли на митинг в центре Киева и перекрыли движение возле Верховной Рады

Участники акции пытались "пикетировать" супермаркет.

Фото: Александр Рудоманов

Утром 3 ноября в центре Киева "антивакцинаторы" собрались на митинг против прививок от коронавируса.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Ранее в группах противников вакцинации были анонсированы акции протеста в Киеве и Львове. Отмечалось, что люди приедут из разных областей страны.

Около 8 утра несколько сот человек прошли по центру столицы - к Верховной Раде и Кабинету министров. Они держали в руках плакаты с надписями: "Нет принудительной вакцинации!", "Мое тело – мой выбор и мои права", "Скажи "нет" ковид-паспортам" и другие.

Участники акции – без масок.

Некоторые из них – представители религиозных организаций.

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Участники акции пытались "пикетировать" супермаркет и перекрывать дорогу и пешеходные подземные переходы. Также они перекрывали дорогу около улицы Лобановского. Участники говорят, что будут препятствовать движению до 11:00.

На митинге также были замечены экс-депутат Верховной Рады Надежда Савченко с сестрой Верой, которых недавно поймали в аэропорту "Борисполь" с поддельными ковид-сертификатами.

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Напомним, антивакцинаторы и вакциноскептики вооружились якобы потрясающей статистикой - они утверждают, что в тех странах мира, которые вакцинировали от ковида больше половины взрослого населения, смертей и госпитализаций больше именно среди вакцинированных.

В сентябре более 56% взрослого населения Украины ответили в соцопросе, что в ближайшей перспективе не планируют прививаться от коронавирусной болезни. Они объясняют это недостаточной проверенностью вакцин и страхом перед возможными побочными эффектами.

Основным аргументом "за" вакцинацию называли необходимость работать и путешествовать. Этот вариант получил больше ответов, чем эффективность и безопасность вакцины. Для молодых респондентов одним из самых весомых аргументов является возможность выезда за границу, для старших – рекомендации врачей.

Одним из самых популярных фейков о ковиде является то, что пандемию якобы устроил мультимиллиардер и основатель компании Microsoft Билл Гейтс, чтобы имплантировать в тело микрочипы под видом продажи вакцины. Распространению слухов способствовало и то, что фонд Билла и Мелинды Гейтс выделил 300 млн. долларов на разработку вакцины от COVID-19 и борьбу с последствиями COVID-19. Комментируя такие сообщения, Гейтс отметил, что его беспокоит "существование всех этих безумных идей". Он назвал слухи о "чипизации" непонятными и странными.

В мае прошлого года Молдавская церковь выступила против вакцинации от коронавируса из-за "опасности чипирования".