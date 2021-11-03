Суд остановил производство по делу об отстранении Тупицкого

Верховный Суд удовлетворил ходатайство представителя ответчика, остановил производство по делу № 9901/43/21 до вступления в законную силу решения Конституционного Суда Украины.

Суд остановил производство по делу об отстранении Тупицкого
Фото: скрін відео

Кассационный админсуд в составе Верховного Суда остановил производство по делу об отстранении от должности судьи Конституционного суда Александра Тупицкого.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

“2 ноября суд продолжил рассмотрение дела №9901/43/21 по иску Александра Тупицкого об обжаловании указа Президента от 29 декабря 2020 г. №607/2020 «Об отстранении от должности судьи Конституционного Суда Украины» (об отстранении от должности судьи сроком на два месяца ) с момента его принятия”, - говорится в сообщении.

Как отмечается, во время судебного заседания коллегия судей заслушала ходатайство представителя ответчика о приостановлении производства по делу до решения Конституционным Судом дела по конституционному представлению 49 народных депутатов Украины о соответствии Конституции Украины (конституционности), в частности указа Президента Украины от 29 декабря 2020 г. № 607/2020.

Верховный Суд удовлетворил ходатайство представителя ответчика, остановил производство по делу №9901/43/21 до вступления в законную силу решения Конституционного Суда Украины по делу № 1-4/2021(133/21).

21 декабря прошлого года "Схемы" опубликовали разговор Тупицкого,свидетельствующий о его причастности к судейскому мошенничеству. В расследовании журналистов отмечается, что в октябре 2018 года следователи Генпрокуратуры записывали разговоры Тупицкого в рамках уголовного дела по находящемуся в розыске экс-председателю Высшего хозяйственного суда Виктору Татькову. Тупицкий, который на тот момент был заместителем председателя КСУ, позвал на встречу в кафе своего знакомого, донецкого бизнесмена Владислава Дрегера, который уже сотрудничал с правоохранителями и осуществил запись этого разговора.

Как следует из записи, Тупицкий пытался убедить Дрегера не свидетельствовать правоохранителям о его роли в событиях вокруг Зуевского энергомеханического завода (г. Зугрес), в завладении которым подозревается Татьков.

После публикации этих материалов президент Владимир Зеленский сначала отстранил Тупицкого от должности судьи КСУ, а затем вообще отменил его назначение вместе с еще одним судьей КСУ Александром Касмининым. Президент мотивировал свое решение стремлением защитить национальные интересы Украины.

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