ОПОРА оспаривает объявление Терехова избранным мэром Харькова

ОПОРА требует, среди прочего, признать действия двух районных ТИК противоправными и обязать провести повторный подсчет голосов.

Всеукраинская гражданская сеть ОПОРА подала в Харьковский городской теризбирком жалобы на Новобаварский и Основянский теризбиркомы. Организация просит признать объявление Игоря Терехова избранным мэром Харькова не отвечающим требованиям законодательства.

Об этом в Facebook сообщил координатор ОПОРЫ в Харьковской области Николай Зинченко.

По словам Зинченко, он обратился в Харьковскую городскую территориальную избирательную комиссию с жалобами на две территориальные избирательные комиссии - Новобаварскую и Основянскую - из-за разногласий в протоколах подсчета голосов. Он просит, в частности, признать действия этих районных ТИК противоправными и обязать провести повторный подсчет голосов.

Также среди требований ОПОРЫ – "признать решение о признании Терехова избранным городским головой таким, что не отвечает требованиям законодательства (является противоправными), нарушает избирательные права граждан, права и законные интересы субъекта избирательного процесса и отменить такое решение", - подчеркнул Зинченко.

Напомним, в эти выходные в Харькове состоялись выборы нового городского головы. По итогам голосования победителем объявили секретаря Харьковского горсовета Игоря Терехова.

Среди кандидатов были также экс-мэр Михаил Добкин, Александр Скорик от "Евросолидарности", лидер харьковского "Нацкорпуса" Константин Немичев, депутат от "Слуги народа" Алина Мустафаева (самовыдвижение).