Дело о нападении в "Укрэксимбанке" направлено в суд без ключевых доказательств, - адвокат "Схем"

Прокуратура завершила расследование дела о нападении на журналистов программы "Схемы" в кабинете главы правления "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера и передала материалы в суд, не приобщив к ним ключевые доказательства против обвиняемых – оригиналы аудиозаписи события и возобновленное журналистами видео нападения.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на адвоката журналиста и оператора "Схем" Анатолия Попова.

"Сегодня указанное дело отправили в суд, но в нем отсутствуют ключевые доказательства. Это ставит под реальную угрозу возможность доказательства вины обвиняемых в совершенном правонарушении", – заявил Попов.

Кроме того, в процессе подготовки обвинительного акта из него исчезла самая тяжелая, 146 статья Уголовного кодекса ("Незаконное лишение свободы или похищение человека"), которая наказывается ограничением свободы сроком до трех лет или лишением свободы на тот же срок, сказал адвокат.

"Как нам стало известно, расследование дела по статье 146 о незаконном содержании журналистов в помещении банка было закрыто. А только эта статья считается именно уголовным преступлением. Остальные две статьи, по которым дело пошло в суд – это уголовные проступки, по которым и порядок расследования упрощен, и ответственность значительно меньше. Мы будем обжаловать решение о закрытии дела в части 146 статьи", - отметил Попов.

Напомним, 4 октября во время интервью с главой правления "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером Мецгеру не понравились вопросы журналиста "Схем" и он приказал охране забрать камеры и "достать из них кассеты". Сотрудники банка удалили снятое видео, но его удалось восстановить. Позже, комментируя расследование, Мецгер заявил, что со стороны банка не было никаких нарушений.