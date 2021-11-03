Дело о нападении в "Укрэксимбанке" направлено в суд без ключевых доказательств, - адвокат "Схем"

"Это ставит под реальную угрозу возможность доказательства вины обвиняемых в совершенном правонарушении".

Дело о нападении в "Укрэксимбанке" направлено в суд без ключевых доказательств, - адвокат "Схем"
Фото: facebook.com/Ukrexim

Прокуратура завершила расследование дела о нападении на журналистов программы "Схемы" в кабинете главы правления "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера и передала материалы в суд, не приобщив к ним ключевые доказательства против обвиняемых – оригиналы аудиозаписи события и возобновленное журналистами видео нападения.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на адвоката журналиста и оператора "Схем" Анатолия Попова.

"Сегодня указанное дело отправили в суд, но в нем отсутствуют ключевые доказательства. Это ставит под реальную угрозу возможность доказательства вины обвиняемых в совершенном правонарушении", – заявил Попов.

Кроме того, в процессе подготовки обвинительного акта из него исчезла самая тяжелая, 146 статья Уголовного кодекса ("Незаконное лишение свободы или похищение человека"), которая наказывается ограничением свободы сроком до трех лет или лишением свободы на тот же срок, сказал адвокат.

"Как нам стало известно, расследование дела по статье 146 о незаконном содержании журналистов в помещении банка было закрыто. А только эта статья считается именно уголовным преступлением. Остальные две статьи, по которым дело пошло в суд – это уголовные проступки, по которым и порядок расследования упрощен, и ответственность значительно меньше. Мы будем обжаловать решение о закрытии дела в части 146 статьи", - отметил Попов.

Напомним, 4 октября во время интервью с главой правления "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером Мецгеру не понравились вопросы журналиста "Схем" и он приказал охране забрать камеры и "достать из них кассеты". Сотрудники банка удалили снятое видео, но его удалось восстановить. Позже, комментируя расследование, Мецгер заявил, что со стороны банка не было никаких нарушений.

После нападения на журналистов полиция Киева возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса – препятствование законной профессиональной деятельности СМИ. Пресс-служба "Укрэксимбанка" сначала попыталась переложить ответственность за конфликт на журналистов "Радио Свобода", обвинив их в попытке завладеть банковской тайной. Однако на следующий день Мецгер был отстранен от должности на время внутренней проверки. 11 октября он написал заявление об увольнении.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Украину прибыл глава МИД ШвейцарииВ Украину прибыл глава МИД Швейцарии
Зеленский внес изменения в указ об отборе кандидатов для избрания судьей ЕСПЧЗеленский внес изменения в указ об отборе кандидатов для избрания судьей ЕСПЧ
"Слуги" пока согласовали увольнение только одного министра, обсуждают еще трех-четырех, - Мокан"Слуги" пока согласовали увольнение только одного министра, обсуждают еще трех-четырех, - Мокан
Зеленский обсудил с Трюдо упрощение поездок в Канаду для граждан УкраиныЗеленский обсудил с Трюдо упрощение поездок в Канаду для граждан Украины
Экс-сотрудник СБУ пришел на прием в ДБР и признался в убийствеЭкс-сотрудник СБУ пришел на прием в ДБР и признался в убийстве
Блок рекламы


Похожие новости
Полиция закрыла дело против ветерана АТО из Тернопольской области, который во время самозащиты убил одного из нападавшихПолиция закрыла дело против ветерана АТО из Тернопольской области, который во время самозащиты убил одного из нападавших
САП направила в суд еще одно дело против экс-нардепа КрючковаСАП направила в суд еще одно дело против экс-нардепа Крючкова
Саакашвили согласился лечиться и сотрудничать с врачами, - адвокатСаакашвили согласился лечиться и сотрудничать с врачами, - адвокат
Политзаключенного Ивана Яцкина этапируют в Кемеровскую область РФ, - адвокатПолитзаключенного Ивана Яцкина этапируют в Кемеровскую область РФ, - адвокат
На Киву завели дело из-за видео со стрельбой из автоматаНа Киву завели дело из-за видео со стрельбой из автомата
НАБУ передало в суд дело о попытке подкупа ЛещенкоНАБУ передало в суд дело о попытке подкупа Лещенко
В Молдове впервые открыто дело по факту узурпации властиВ Молдове впервые открыто дело по факту узурпации власти
Оккупанты в Крыму задержали десятки крымских татар, среди них - журналисты и адвокатОккупанты в Крыму задержали десятки крымских татар, среди них - журналисты и адвокат
Адвокат Саакашвили заявил, что власть готовится "ликвидировать" экс-президента ГрузииАдвокат Саакашвили заявил, что власть готовится "ликвидировать" экс-президента Грузии
"Угольным делом" против Порошенко пытаются отвлечь внимание от кризиса в энергетике и медицине, - Сюмар"Угольным делом" против Порошенко пытаются отвлечь внимание от кризиса в энергетике и медицине, - Сюмар
Последние новости
Подгружаем последние новости