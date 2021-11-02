Командиру Киевской полиции Цикалюку объявили подозрение по делу Майдана

Относительно подозреваемого не применена никакая мера пресечения.

Командиру полка полиции особого назначения, который во время Революции Достоинства был командиром полка автотранспортной роты "Беркута", объявили подозрение по делу о разгоне протестующих 30 ноября 2013 года. Об этом сообщает "Цензор.НЕТ" со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Руслан Цикалюк

Руслан Цикалюк подозревается в исполнении заведомо преступного приказа и превышении власти и служебных полномочий во время силового разгона мирного протеста 30 ноября 2013 года.

"28 октября суд отказал в удовлетворении ходатайства о круглосуточном домашнем аресте. Нет никакой меры пресечения", - заявил прокурор Офиса генпрокурора Олег Багнюк.