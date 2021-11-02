Стало известно имя военного, погибшего сегодня возле Павлополя

У мужчины остались жена и сын.

В результате обстрела украинских позиций под Павлополем погиб боец одного из батальонов 128 отдельной горно-штурмовой бригады Сергей Елисеев. Об этом сообщает пресс-служба 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.

Сергей Єлисеев

“С грустью сообщаем о тяжелой потере в нашей бригаде. Во время обстрела наших позиций в результате ранений, несовместимых с жизнью, погиб воин одного из горно-штурмовых батальонов Сергей Елисеев», - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина защищал Украину в рядах Вооруженных сил с первых лет войны. Он был честным, открытым и жизнерадостным мужчиной. Агрессивные действия оккупантов стали причиной гибели настоящего патриота, которому была не безразлична судьба собственной страны. Руководство бригады и весь личный состав выражает искренние соболезнования родным, друзьям, близким и товарищам! Покойся с миром, побратим! Не простим и не забудем!” - говорится в сообщении.

У Сергея Елисеева остались жена и сын.

Напомним, с начала суток вооруженные формирования РоSSийской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, два из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.