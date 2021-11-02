Это – аналогичная процедура регистрации, как и с вакцинами.

Верховная Рада разрешила экстренную регистрацию лекарств от коронавируса в Украине.

За законопроект о внесении изменений в статью 9-2 Закона Украины "О лекарственных средствах" относительно государственной регистрации лекарственных средств под обязательства (№6121) в целом проголосовали 262 депутата.

"Целью Закона является обеспечение возможности экстренного медицинского применения отдельных лекарственных средств, вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов на время действия чрезвычайной ситуации и/или карантина в порядке государственной регистрации под обязательство, установленное Кабинетом министров, в случае, если заявитель может доказать, что у него отсутствуют возможности для предоставления полных данных об эффективности и безопасности лекарственного средства, вакцины или другого медицинского иммунобиологического препарата при нормальных условиях применения по объективным причинам", - говорится в сообщении пресс-службы парламента.

Это – аналогичная процедура регистрации, как и с вакцинами от ковида. Регистрацию препаратов для прививки под обязательство разрешили в феврале.

Напомним, в сентябре Министерство здравоохранения предложило украинцам приобщиться к исследованиям лекарств против коронавирусной болезни COVID-19. В МОЗ пояснили, что клинические исследования проводятся для изучения эффективности применения препаратов при лечении пациентов с COVID-19. На сегодняшний день таких исследований - 31. Их перечень обнародован на сайте Государственного экспертного центра МОЗ по профилю "COVID-19".

В июле глава МОЗ Виктор Ляшко заявил, что в Украине может появиться инновационный препарат от ковида американского производства. Тогда речь шла о таблетках, которые находятся на третьем этапе клинических исследований.

В апреле прошлого года президент Владимир Зеленский пообещал украинским ученым миллионам долларов за изобретение вакцины или лекарств от коронавируса.