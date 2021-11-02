Резников отчитался о результатах работы Минреинтеграции

"Украине придется найти свой сценарий разрешения конфликта и реинтеграции людей и оккупированных территорий".

Резников отчитался о результатах работы Минреинтеграции
Олексій Резніков
Фото: minre.gov.ua

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников считает, что Украине придется найти свой сценарий разрешения конфликта и реинтеграции людей и оккупированных территорий.

Об этом говорится в его заявлении по результатам работы Минреинтеграции.

Резников поблагодарил команду министерства и профильных комитетов парламента за совместную работу.

"Мой главный вывод за время работы в должности таков: Украине придется найти свой рецепт разрешения конфликта и реинтеграции людей и территорий, которые сейчас временно оккупированы РоSSийской Федерацией. Мы не сможем перенять ни одну из известных моделей урегулирования. Только общие принципы и отдельные элементы. Мы должны создать и защитить свое видение. Если хотим, чтобы урегулирование произошло в интересах Украины", – отметил министр.

Главным достижением в должности он назвал "начало формирования системного украинского ответа на конфликт невоенными средствами", в частности:

  • формирование украинского видения разрешения конфликта, реинтеграции людей и временно оккупированных территорий;
  • повышение устойчивости и развитие территорий, пострадавших от войны;
  • защита прав людей, пострадавших от конфликта. Создание условий для интеграции ВПЛ;
  • сохранение и укрепление контактов с гражданами, находящимися на временно оккупированных территориях.

Напомним, 1 ноября Резников подал заявление об отставке. Он является кандидатом на должность нового министра обороны. Преемницей Резинкова может стать бывшая кандидатка в мэры Киева, народный депутат Ирина Верещук (фракция "Слуга народа").

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