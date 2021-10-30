Великобритания передаст 20 млн доз вакцин от ковида развивающимся странам

Каким именно – пока неизвестно.

Великобритания передаст 20 млн доз вакцин от ковида развивающимся странам
Фото: Unisef

Великобритания в рамках инициативы COVAX пожертвует 20 млн доз вакцины против ковида AstraZeneca развивающимся странам. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Борис Джонсон, сообщают Euronews.

Он отметил, что 10 млн доз уже было отправлено, еще 10 передадут в ближайшие недели.

В общей сложности Британия обязалась пожертвовать 100 млн доз своей вакцины для бедных стран. Сделать она это должна к середине 2022 года.

Джонсон призвал лидеров стран G20, саммит которых сегодня начался в Италии, настаивать на продвижении вакцинации в мире.

Напомним, премьер-министр Италии Марио Драги на саммите G20 сказал, что странам “Большой двадцатки” следует гарантировать вакцинацию 70% населения мира к середине следующего года.

Украина является одним из государств, получающих вакцины по механизму COVAX. К концу года государство должно таким образом получить еще около 5 млн доз.



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