Великобритания передаст 20 млн доз вакцин от ковида развивающимся странам

Каким именно – пока неизвестно.

Великобритания в рамках инициативы COVAX пожертвует 20 млн доз вакцины против ковида AstraZeneca развивающимся странам. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Борис Джонсон, сообщают Euronews.

Он отметил, что 10 млн доз уже было отправлено, еще 10 передадут в ближайшие недели.

В общей сложности Британия обязалась пожертвовать 100 млн доз своей вакцины для бедных стран. Сделать она это должна к середине 2022 года.

Джонсон призвал лидеров стран G20, саммит которых сегодня начался в Италии, настаивать на продвижении вакцинации в мире.

Напомним, премьер-министр Италии Марио Драги на саммите G20 сказал, что странам “Большой двадцатки” следует гарантировать вакцинацию 70% населения мира к середине следующего года.

Украина является одним из государств, получающих вакцины по механизму COVAX. К концу года государство должно таким образом получить еще около 5 млн доз.