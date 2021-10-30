В Судане военные застрелили трех протестующих (обновлено)

Митингующие выступают против военного переворота.

В Судане военные застрелили трех протестующих (обновлено)
Митинг в Судане
Фото: https://fresheralert.in

В Судане военные застрелили трех человек во время всенародных протестов, к которым присоединились сотни тысяч человек. Reuters со ссылкой на заявление комитета врачей сначала сообщал о двух погибших, однако впоследствии AFP заявило о третьем убитом.

Митингующие требовали восстановления власти правительства под руководством гражданского населения после военного переворота.

Двое протестующих были застрелены войсками в городе Омдурмане. По словам свидетелей, сначала они услышали выстрелы, а затем увидели, как со стороны здания правительства уносят окровавленных людей.

Представители военных сил Судана это не прокомментировали.

"Люди передали свое послание, что отступление невозможно, и власть принадлежит народу", – рассказал о митингах один из его участников.

На этой неделе тысячи суданцев уже выходили на протест против свержения правительства Абдаллы Хамдока силами генерала Абдель Фаттаха аль-Бурхана.

21 сентября в Судане произошла попытка государственного переворота. Переходное правительство заявило, что ее удалось отбить, однако 24 октября военные арестовали премьер-министра и еще четырех членов правительства. Премьер был помещен под домашний арест.

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