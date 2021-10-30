Возле международного аэропорта в Йемене произошел взрыв, погибли по меньшей мере 12 человек

По данным свидетелей, взорвалась машина.

У входа в международный аэропорт города на востоке Йемена – Адена – взорвался автомобиль. Об этом пишет Reuters ссылаясь на данные свидетелей и источников в правоохранительных органах. Погибли по меньшей мере 12 человек, добавили в Associated France Press.

Взрыв, по словам собеседников агентства, произошел недалеко от гостиницы при аэропорте.

Аден – город, в котором временно размещается признанное международным сообществом правительство, которое уже в течение семи лет в составе коалиции борется против хусистской группировки, связанной с Ираном.

Правительство и Южный переходный совет являются номинальными союзниками коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.

Ранее в октябре в Адене взорвался заминированный автомобиль. В колонне авто ехал губернатор города – вероятно, именно он и являлся "целью" террористов. Губернатор выжил, погибли шесть других человек.

Вооруженный конфликт в Йеменской Республике продолжается уже несколько лет. Его участниками являются повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", захватившие столицу Сану и значительную часть северных районов страны, с одной стороны, и правительственные войска Йемена, получающие поддержку от Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов, – с другой стороны.

В сентябре 2019-го года Арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, начала военную операцию в Йемене.

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