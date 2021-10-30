КГГА обратилась к правоохранителям с обвинением Бучанского райсовета в захвате столичной земли

Городские власти обратились к правоохранителям с заявлением о противоправном расширении Бучанским райсоветом границ поселка Коцюбинское – за счет лесов столицы. Соответствующее обращение направлено в Национальное антикоррупционное бюро и Госбюро расследований, также уведомлен Кабмин.

20 октября Бучанский райсовет утвердил проект землеустройства по установлению изменений границ Коцюбинского. Пределы поселка расширились с 87 до 3000 га за счет киевских лесов, сообщили на сайте Киевской городской государственной администрации.

"Городские власти предупреждали правоохранительные органы, что бездействие Госгеокадастра по внесению границы города Киева приведет к негативным последствиям для территориальной общины столицы. По поручению мэра Киева подан иск к Госгеокадастру и его территориальному органу о признании противоправным бездействие этого органа".

В КГГА добавили, что в 2012 году уже отказывали в согласовании проекта расширения границ Коцюбинского. В этот раз проект землеустройства по установлению изменений границ поселка Коцюбинское даже не поступал на согласование в Киевский городской совет и, соответственно, не согласовывался им.

Напомним, в июле 2020 года парламент отказался присоединить Коцюбинское к Киеву . Поселок отнесли к Бучанскому району.