В Судане военные застрелили двух участников протестов

В Судане военные застрелили двух человек во время всенародных протестов, к которым присоединились сотни тысяч человек. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление комитета врачей.

Митингующие требовали восстановления власти правительства под руководством гражданского населения после военного переворота.

Двое протестующих были застрелены войсками в городе Омдурмане. По словам свидетелей, сначала они услышали выстрелы, а затем увидели, как со стороны здания правительства уносят окровавленных людей.

Представители военных сил Судана это не прокомментировали.

"Люди передали свое послание, что отступление невозможно, и власть принадлежит народу", – рассказал о митингах один из его участников.

На этой неделе тысячи суданцев уже выходили на протест против свержения правительства Абдаллы Хамдока силами генерала Абдель Фаттаха аль-Бурхана.

21 сентября в Судане произошла попытка государственного переворота. Переходное правительство заявило, что ее удалось отбить, однако 24 октября военные арестовали премьер-министра и еще четырех членов правительства. Премьер был помещен под домашний арест.