На Донбассе враг четырежды нарушил режим "тишины"

С начала субботы, 30 октября, в зоне боевых действий на Донбассе оккупанты четыре раза нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

Около Гранитного враг применил артиллерию калибра 122 мм и минометы калибра 120 мм.

В направлении Пивденного оккупанты вели обстрел из противотанкового ракетного комплекса и станковых противотанковых гранатометов.

В районе Павлополя вражеские войска задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрела ВОГ-17.

Кроме того, в Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно «Орлан-10», с пересечением линии разграничения.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Напомним, в течение пятницы, 29 октября, в зоне боевых действий на Донбассе со стороны роSSийско-оккупационных войск были зафиксированы 19 нарушений режима прекращения огня, в том числе с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.