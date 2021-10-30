В МИД Польши заявили о "дискриминации" поляков в Украине, Николенко категорически отверг обвинения

Ситуация поляков якобы ухудшилась в вопросах свободы вероисповедания, доступа к образованию на родном языке и свободе слова.

В МИД Польши заявили о "дискриминации" поляков в Украине, Николенко категорически отверг обвинения
Шимон Шинковський вель Сенк
Фото: wiadomosci.dziennik.pl

Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что в Украине якобы усилилась дискриминация поляков. В украинском МИДе такие заявления назвали "по меньшей мере некорректными".

Как пишет wiadomosci.dziennik.pl, дипломат сказал об этом во время заседания польской парламентской комиссии по связям с поляками за границей.

По его словам, одной из объективных причин для этого является социально-экономическая ситуация, которая побуждает людей польского происхождения в Украине эмигрировать. А также – коронавирус, поскольку Украина занимает второе место в Европе по уровню смертности от ковида, что касается также проживающих там поляков.

Субъективными факторами ухудшения положения поляков, по мнению чиновника, является закон о языке, прославление людей, связанных с Волынской трагедией, и приостановка эксгумации польских жертв.

Поляков также беспокоит отсутствие урегулированных отношений между Украиной и Римско-Католической Церковью в Украине, к которой они в основном относятся.

"Не будет преувеличением сказать, что поляки в Украине подвергаются дискриминации относительно свободы вероисповедания, доступа к образованию на родном языке и свободы слова", - подчеркнул Шинковский вель Сенк.

Он добавил, что польское Министерство иностранных дел подняло все эти проблемы в переговорах с украинской стороной.

Со своей стороны спикер МИД Украины Олег Николенко назвал такие утверждения "по меньшей мере некорректными", пишет Радио Свобода.

"Они вводят в заблуждение наши общества, не отражают реальное состояние дружеских и партнерских отношений Украины и Польши. Удивлены, что это заявление прозвучало на следующий день после успешного заседания в Варшаве консультационной комиссии по удовлетворению образовательных потребностей представителей украинского меньшинства в Польше и польского меньшинства в Украине. Комиссия подтвердила взаимопонимание и обоюдную открытость к конструктивному диалогу", – подчеркнул он.

Спикер призвал польскую сторону "воздерживаться от политических оценок, которые диссонируют с реальными намерениями и шагами сторон для укрепления партнерства Украины и Польши в разных сферах".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Колумбии задержали известного наркобарона, который более 10 лет скрывался от властиВ Колумбии задержали известного наркобарона, который более 10 лет скрывался от власти
В Украину прибыл глава МИД ШвейцарииВ Украину прибыл глава МИД Швейцарии
Зеленский внес изменения в указ об отборе кандидатов для избрания судьей ЕСПЧЗеленский внес изменения в указ об отборе кандидатов для избрания судьей ЕСПЧ
Заробитчане из Украины смогут получить разрешение на работу в Польше сразу на два годаЗаробитчане из Украины смогут получить разрешение на работу в Польше сразу на два года
В Сумах убили представителя "Правого сектора" Александра ИванинуВ Сумах убили представителя "Правого сектора" Александра Иванину
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине планируется ужесточить наказание за подделку и использование COVID-документовВ Украине планируется ужесточить наказание за подделку и использование COVID-документов
Нелегальные мигранты в Польшу могут попадать из Беларуси через Украину, - министр обороны ПольшиНелегальные мигранты в Польшу могут попадать из Беларуси через Украину, - министр обороны Польши
ЦИК назначила довыборы в Раду в округе умершего Полякова на 27 марта 2022 годаЦИК назначила довыборы в Раду в округе умершего Полякова на 27 марта 2022 года
США призвали снять ограничения на поставки летального оружия УкраинеСША призвали снять ограничения на поставки летального оружия Украине
Правозащитники заявили об увеличении случаев преследования активистовПравозащитники заявили об увеличении случаев преследования активистов
Самолеты РФ осуществили провокацию над нефтяной вышкой Польши в Балтийском мореСамолеты РФ осуществили провокацию над нефтяной вышкой Польши в Балтийском море
СБУ заинтересовалась одновременной остановкой двух основных производителей кислорода в Украине, - РадуцкийСБУ заинтересовалась одновременной остановкой двух основных производителей кислорода в Украине, - Радуцкий
Шмигаль: "В Украине нет и не будет принудительной вакцинации"Шмигаль: "В Украине нет и не будет принудительной вакцинации"
В организме умершего депутата Полякова обнаружили еще одно вещество, - МВДВ организме умершего депутата Полякова обнаружили еще одно вещество, - МВД
В Украине открыто более 800 уголовных дел за подделку COVID сертификатов, - МонастырскийВ Украине открыто более 800 уголовных дел за подделку COVID сертификатов, - Монастырский
Последние новости
Подгружаем последние новости