В МИД Польши заявили о "дискриминации" поляков в Украине, Николенко категорически отверг обвинения

Ситуация поляков якобы ухудшилась в вопросах свободы вероисповедания, доступа к образованию на родном языке и свободе слова.

Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что в Украине якобы усилилась дискриминация поляков. В украинском МИДе такие заявления назвали "по меньшей мере некорректными".

Как пишет wiadomosci.dziennik.pl, дипломат сказал об этом во время заседания польской парламентской комиссии по связям с поляками за границей.

По его словам, одной из объективных причин для этого является социально-экономическая ситуация, которая побуждает людей польского происхождения в Украине эмигрировать. А также – коронавирус, поскольку Украина занимает второе место в Европе по уровню смертности от ковида, что касается также проживающих там поляков.

Субъективными факторами ухудшения положения поляков, по мнению чиновника, является закон о языке, прославление людей, связанных с Волынской трагедией, и приостановка эксгумации польских жертв.

Поляков также беспокоит отсутствие урегулированных отношений между Украиной и Римско-Католической Церковью в Украине, к которой они в основном относятся.

"Не будет преувеличением сказать, что поляки в Украине подвергаются дискриминации относительно свободы вероисповедания, доступа к образованию на родном языке и свободы слова", - подчеркнул Шинковский вель Сенк.

Он добавил, что польское Министерство иностранных дел подняло все эти проблемы в переговорах с украинской стороной.

Со своей стороны спикер МИД Украины Олег Николенко назвал такие утверждения "по меньшей мере некорректными", пишет Радио Свобода.

"Они вводят в заблуждение наши общества, не отражают реальное состояние дружеских и партнерских отношений Украины и Польши . Удивлены, что это заявление прозвучало на следующий день после успешного заседания в Варшаве консультационной комиссии по удовлетворению образовательных потребностей представителей украинского меньшинства в Польше и польского меньшинства в Украине. Комиссия подтвердила взаимопонимание и обоюдную открытость к конструктивному диалогу", – подчеркнул он.