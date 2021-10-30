В МИД Польши заявили о "дискриминации" поляков в Украине, Николенко категорически отверг обвинения
Ситуация поляков якобы ухудшилась в вопросах свободы вероисповедания, доступа к образованию на родном языке и свободе слова.
Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что в Украине якобы усилилась дискриминация поляков. В украинском МИДе такие заявления назвали "по меньшей мере некорректными".
Как пишет wiadomosci.dziennik.pl, дипломат сказал об этом во время заседания польской парламентской комиссии по связям с поляками за границей.
По его словам, одной из объективных причин для этого является социально-экономическая ситуация, которая побуждает людей польского происхождения в Украине эмигрировать. А также – коронавирус, поскольку Украина занимает второе место в Европе по уровню смертности от ковида, что касается также проживающих там поляков.
Субъективными факторами ухудшения положения поляков, по мнению чиновника, является закон о языке, прославление людей, связанных с Волынской трагедией, и приостановка эксгумации польских жертв.
Поляков также беспокоит отсутствие урегулированных отношений между Украиной и Римско-Католической Церковью в Украине, к которой они в основном относятся.
"Не будет преувеличением сказать, что поляки в Украине подвергаются дискриминации относительно свободы вероисповедания, доступа к образованию на родном языке и свободы слова", - подчеркнул Шинковский вель Сенк.
Он добавил, что польское Министерство иностранных дел подняло все эти проблемы в переговорах с украинской стороной.
Со своей стороны спикер МИД Украины Олег Николенко назвал такие утверждения "по меньшей мере некорректными", пишет Радио Свобода.
"Они вводят в заблуждение наши общества, не отражают реальное состояние дружеских и партнерских отношений Украины и Польши. Удивлены, что это заявление прозвучало на следующий день после успешного заседания в Варшаве консультационной комиссии по удовлетворению образовательных потребностей представителей украинского меньшинства в Польше и польского меньшинства в Украине. Комиссия подтвердила взаимопонимание и обоюдную открытость к конструктивному диалогу", – подчеркнул он.
Спикер призвал польскую сторону "воздерживаться от политических оценок, которые диссонируют с реальными намерениями и шагами сторон для укрепления партнерства Украины и Польши в разных сферах".