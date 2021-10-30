Причину появления коронавируса, вероятно, не установят никогда, – Нацразведка США

В то же время, вирус не был создан как биологическое оружие.

Причину появления коронавируса, вероятно, установить никогда не удастся, однако вирус не был специально создан как биологическое оружие.

Об этом говорится в обновленном отчете Бюро директора национальной разведки США .

Рассматривают две гипотезы его происхождения: лабораторный инцидент (при экспериментах или работе с зараженными животными) и естественную мутацию – передачу вируса от животного человеку.

Обе версии вероятны, однако доказательств, которые давали бы приоритет одной из них, до сих пор нет.

"Разногласия в аналитических взглядах в значительной степени вытекают из отличий в том, как агентства (Нацразведки США , – ред.) оценивают отчеты разведки и научные публикации, а также данные и научные пробелы", – говорится в отчете.

В отчете также отмечено, что китайские власти не знали о существовании вируса до начала вспышки в Ухане в конце 2019 года. В то же время, Китай не сотрудничает с международным сообществом в отношении вируса и не делится нужной информацией.

Всемирная организация здравоохранения планирует возобновить расследование происхождения вируса COVID-19, собрав команду из 20 ученых для поиска новых доказательств.

Коронавирус начал распространяться в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) в конце 2019 года. Большинство ученых считают, что COVID-19 – вирус зоонозного происхождения. Предполагается, что он мог передаться человеку от летучих мышей. Но поскольку эволюционная дистанция от него до SARS-CoV-2 составляет несколько десятилетий, должно было быть промежуточное звено.

Очень схожие вирусы были найдены у панголинов, но он заражает также кошек и норок, так что переносчиками могли быть и они.

Эксперты ВОЗ работали в Ухане в конце января – начале февраля.