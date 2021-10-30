В МВД отобрали кандидатов для участия в миротворческих миссиях ООН
Их оценивали международные эксперты.
В Министерстве внутренних дел завершился процесс отбора кандидатов для участия в миротворческих миссиях ООН, сообщила пресс-служба ведомства.
Международную экзаменационную комиссию по отбору кандидатов на участие в миссиях (SAAT) возглавили представители секретариата ООН Мам Бинтоу Ндонго (Гамбия) и Акрам Хасан Афифи Ахмед (Египет).
В период с 25 по 29 октября международные эксперты оценили кандидатов и определили их уровень владения иностранным языком, огнестрельным оружием, а также проверили умение управления полноприводным автомобилем.
Для направления в состав международных операций по поддержанию мира и безопасности были отобраны 66 человек, из которых 43 полицейских Национальной полиции Украины (7 женщин), 23 военнослужащих Национальной гвардии Украины (1 женщина).
“Наше министерство уже долгое время сотрудничает со многими организациями структуры ООН. Мы постоянно работаем над тем, чтобы подобрать лучших специалистов для участия в миротворческих миссиях. И мы благодарны за ту работу, которую проделали представители Международной экзаменационной комиссии”, – отметила заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко.
Напомним, Совет национальной безопасности и обороны Украины согласовал направление персонала для участия в миссии ООН по стабилизации ситуации в Демократической Республике Конго.