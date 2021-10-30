В МВД отобрали кандидатов для участия в миротворческих миссиях ООН

В Министерстве внутренних дел завершился процесс отбора кандидатов для участия в миротворческих миссиях ООН , сообщила пресс-служба ведомства.

Международную экзаменационную комиссию по отбору кандидатов на участие в миссиях (SAAT) возглавили представители секретариата ООН Мам Бинтоу Ндонго (Гамбия) и Акрам Хасан Афифи Ахмед (Египет).

В период с 25 по 29 октября международные эксперты оценили кандидатов и определили их уровень владения иностранным языком, огнестрельным оружием, а также проверили умение управления полноприводным автомобилем.

Для направления в состав международных операций по поддержанию мира и безопасности были отобраны 66 человек, из которых 43 полицейских Национальной полиции Украины (7 женщин), 23 военнослужащих Национальной гвардии Украины (1 женщина).

Фото: МВД

“Наше министерство уже долгое время сотрудничает со многими организациями структуры ООН . Мы постоянно работаем над тем, чтобы подобрать лучших специалистов для участия в миротворческих миссиях. И мы благодарны за ту работу, которую проделали представители Международной экзаменационной комиссии”, – отметила заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко.

Фото: МВД