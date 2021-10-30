С сегодняшнего дня в "красной" зоне находятся 15 областей, "желтыми" остаются только две

"Желтые" - Закарпатская и Кировоградская.

С сегодняшнего дня в "красной" зоне находятся 15 областей, "желтыми" остаются только две
Фото: news.dtkt.ua

По состоянию на субботу, 30 октября, в Украине в "желтой" зоне по уровню эпидемической опасности из-за коронавируса остаются две области.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Это Закарпатская и Кировоградская области.

Оранжевыми являются Киев, Винницкая, Волынская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Черкасская и Черновицкая области.

В "красную" зону перешли 15 областей: Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая, Черниговская.

Напомним, "красный" уровень эпидемической опасности предполагает ряд ограничений. В частности, запрещается работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий.

В то же время ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мероприятий) вакцинированы.

Европейский союз обновил список стран "зеленой" карантинной зоны, с которыми рекомендуется открыть границу. Украина остается в этом перечне, несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации с COVID-19.

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