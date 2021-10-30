СБУ задержала "лоббиста" шоу-бизнеса, который хотел подкупить народного депутата

Служба безопасности Украины задержала гражданина Украины на попытке подкупа депутата Верховной Рады. Так называемый "лоббист" шоу-бизнеса обещал народному избраннику $100 тыс. ежегодно за внесение "нужной" правки или отсрочку законопроекта. Об этом сообщает пресс-служба СБУ .

Как установили сотрудники СБУ , взятку предлагал руководитель организации, которая занимается авторскими правами музыкальных исполнителей на территории Украины. По информации СБУ , фактически эта организация собирает деньги со всех заведений, где играет музыка.

"Предполагалось, что организация передает большую часть средств исполнителям – поскольку у них есть авторские права на музыку. Однако, пользуясь монопольным положением на рынке, злоумышленник создал несколько «компаний-прокладок». Средства проходили через них, и исполнители получали процент не от первой суммы, а от "финальной компании-прокладки", что уменьшало прибыль музыкантов в несколько раз", - говорится в сообщении.

Путем подкупа злоумышленник пытался внести правку или отсрочить на неопределенный срок законопроект №5572, фактически ликвидирующий указанную организацию. Злоумышленник был задержан сегодня во время попытки подкупа народного депутата из-за его помощника. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении.