СБУ задержала "лоббиста" шоу-бизнеса, который хотел подкупить народного депутата

Злоумышленник обещал нардепу $100 тыс. ежегодно за внесение "нужной" правки или отсрочку законопроекта.

Служба безопасности Украины задержала гражданина Украины на попытке подкупа депутата Верховной Рады. Так называемый "лоббист" шоу-бизнеса обещал народному избраннику $100 тыс. ежегодно за внесение "нужной" правки или отсрочку законопроекта. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как установили сотрудники СБУ, взятку предлагал руководитель организации, которая занимается авторскими правами музыкальных исполнителей на территории Украины. По информации СБУ, фактически эта организация собирает деньги со всех заведений, где играет музыка.

"Предполагалось, что организация передает большую часть средств исполнителям – поскольку у них есть авторские права на музыку. Однако, пользуясь монопольным положением на рынке, злоумышленник создал несколько «компаний-прокладок». Средства проходили через них, и исполнители получали процент не от первой суммы, а от "финальной компании-прокладки", что уменьшало прибыль музыкантов в несколько раз", - говорится в сообщении.

Путем подкупа злоумышленник пытался внести правку или отсрочить на неопределенный срок законопроект №5572, фактически ликвидирующий указанную организацию. Злоумышленник был задержан сегодня во время попытки подкупа народного депутата из-за его помощника. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении.

Накануне сотрудники СБУ разоблачили киевских предпринимателей, которые разворовывали средства, выделенные в защиту секретной информации, циркулирующей в государственных учреждениях и силовых ведомствах Украины. По предварительной информации, злоумышленники нанесли государству ущерб на 20 млн грн.

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