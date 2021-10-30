Савик Шустер заболел коронавирусом

Он сообщил, что чувствует себя "отлично" и никаких симптомов болезни пока не чувствует.

Савик Шустер заболел коронавирусом
Фото: скрин видео

Украинский телеведущий Савик Шустер заболел COVID-19. Об этом он сообщил в эфире "Свободы слова Савика Шустера". Сегодняшний выпуск ток-шоу он ведет из дома в Италии.

По словам телеведущего, тест на коронавирус, сделанный им перед вылетом из Италии в Киев, оказался положительным.

Шустер отметил, что чувствует себя "отлично", и никаких симптомов болезни у него пока нет. Он также отметил, что ранее он получил четыре прививки от коронавируса. Последнюю дозу вакцины Pfizer получил 7 сентября.

В четверг, 28 октября, в Украине подтвердили 26 870 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Это самый высокий показатель суточной заболеваемости с начала пандемии. Среди заболевших вчера 1824 ребенка и 491 медработник.

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