На Майдане Незалежности требовали как можно скорее освободить крымских политзаключенных

Участие приняли члены Меджлиса, правозащитники и общественные деятели.

Фото: Lb.ua

В Киеве на Майдане Незалежности состоялась акция "Свободу политзаключенным Кремля".

Об этом сообщает корреспондент Lb.ua.

Участие в мероприятии, которое прошло в субботу, 30 октября, приняли бывшие политзаключенные, члены Меджлиса крымскотатарского народа, представители правозащитных организаций и общественные деятели. В общей сложности – почти сотня человек.

Фото: Lb.ua

Участники выразили протест против произвольных задержаний, происходящих сегодня на территории временно оккупированного Крыма, и требовали активизировать любые действия, направленные на ускорение освобождения всех незаконно удерживаемых Россией крымских политзаключенных.

Фото: Lb.ua

Во время акции собирали открытки для задержанных.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Напомним, 6 сентября подконтрольный РоSSии суд в оккупированном Симферополе арестовал заместителя главы Меджлиса Наримана Джелялова на два месяца.

ФСБ РоSSии обвиняет его и еще двух крымских татар – двоюродных братьев Азиза и Асана Ахтемовых – в подрыве газопровода в селе Перевальное. Подтверждения такого подрыва до сих пор не были обнародованы.

7 сентября ФСБ опубликовала видео с признаниями братьев. В разговоре с адвокатом Айдером Азаматовым Азиз Ахтемов рассказал, что спецслужбы применяли к ним физическое и моральное давление, избивали и угрожали расстрелом.

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