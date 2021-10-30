Польский парламент поддержал строительство стены на границе с Беларусью

Польский парламент в пятницу, 29 октября, поддержал ускоренное строительство "стены" вдоль границы с Беларусью для сдерживания потока незаконных мигрантов.

Об этом пишет apnews.com.

Следующий шаг – подписание документа президентом страны Анджеем Дудой, после чего приступят к возведению стены.

100-километровый пограничный забор стоимостью 353 миллиона евро планируют оборудовать датчиками движения, информирует Немецкая волна.

Проект предусматривает, что никто не сможет приблизиться к новому пограничному ограждению ближе, чем на 200 метров.

По словам главы МВД Польши Мариуша Каминского, средства на строительство заграждения уже зарезервированы в бюджете страны, сообщает со своей стороны Укринформ.

Польша изучает мировой опыт строительства заграждений, в том числе в США и Греции.

Ожидается, что строительство "стены" завершится в первом полугодии 2022 года.

Напомним, поляки хотят построить стену, чтобы не допустить на их территорию незадокументированных мигрантов.

14 октября спецзакон о "стене" поддержал Сейм – нижняя палата польского парламента.

ЕС обвиняет белорусские власти в том, что они сознательно принимают мигрантов с Ближнего Востока и Африки в Минск, а затем отправляют их пешком через границу с европейскими странами.

Польские службы также считают, что нелегальная миграция может происходить из Беларуси через Украину, они пытаются противодействовать этой угрозе.

С начала октября правительства ряда стран Восточной Европы, в частности, Польши , Литвы и Греции, выступают за строительство забора вдоль границ ЕС , чтобы противодействовать усилиям стран, использующих миграцию как инструмент политического давления.

Ранее Брюссель уклонялся от финансирования стены вдоль европейских границ, настаивая на том, что действующие законы позволяют финансировать только "системы управления границей".