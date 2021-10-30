Польский парламент поддержал строительство стены на границе с Беларусью

Строительство стены начнется после подписания закона президентом Анджеем Дудой.

Польский парламент поддержал строительство стены на границе с Беларусью
Фото: ЕРА/UPG

Польский парламент в пятницу, 29 октября, поддержал ускоренное строительство "стены" вдоль границы с Беларусью для сдерживания потока незаконных мигрантов.

Об этом пишет apnews.com.

Следующий шаг – подписание документа президентом страны Анджеем Дудой, после чего приступят к возведению стены.

100-километровый пограничный забор стоимостью 353 миллиона евро планируют оборудовать датчиками движения, информирует Немецкая волна.

Проект предусматривает, что никто не сможет приблизиться к новому пограничному ограждению ближе, чем на 200 метров.

По словам главы МВД Польши Мариуша Каминского, средства на строительство заграждения уже зарезервированы в бюджете страны, сообщает со своей стороны Укринформ.

Польша изучает мировой опыт строительства заграждений, в том числе в США и Греции.

Ожидается, что строительство "стены" завершится в первом полугодии 2022 года.

Напомним, поляки хотят построить стену, чтобы не допустить на их территорию незадокументированных мигрантов.

14 октября спецзакон о "стене" поддержал Сейм – нижняя палата польского парламента.

ЕС обвиняет белорусские власти в том, что они сознательно принимают мигрантов с Ближнего Востока и Африки в Минск, а затем отправляют их пешком через границу с европейскими странами.

Польские службы также считают, что нелегальная миграция может происходить из Беларуси через Украину, они пытаются противодействовать этой угрозе.

С начала октября правительства ряда стран Восточной Европы, в частности, Польши, Литвы и Греции, выступают за строительство забора вдоль границ ЕС, чтобы противодействовать усилиям стран, использующих миграцию как инструмент политического давления.

Ранее Брюссель уклонялся от финансирования стены вдоль европейских границ, настаивая на том, что действующие законы позволяют финансировать только "системы управления границей".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Колумбии задержали известного наркобарона, который более 10 лет скрывался от властиВ Колумбии задержали известного наркобарона, который более 10 лет скрывался от власти
В Украину прибыл глава МИД ШвейцарииВ Украину прибыл глава МИД Швейцарии
Зеленский внес изменения в указ об отборе кандидатов для избрания судьей ЕСПЧЗеленский внес изменения в указ об отборе кандидатов для избрания судьей ЕСПЧ
Заробитчане из Украины смогут получить разрешение на работу в Польше сразу на два годаЗаробитчане из Украины смогут получить разрешение на работу в Польше сразу на два года
В Сумах убили представителя "Правого сектора" Александра ИванинуВ Сумах убили представителя "Правого сектора" Александра Иванину
Блок рекламы


Похожие новости
Порошенко встретился с главой делегации ЕвропарламентаПорошенко встретился с главой делегации Европарламента
Германия считает "законным" строительство Польшей стены на границе с БеларусьюГермания считает "законным" строительство Польшей стены на границе с Беларусью
В Украине стартовало строительство новых хранилищ для боеприпасовВ Украине стартовало строительство новых хранилищ для боеприпасов
Регламентный комитет поддержал отстранение нардепа Третьяковой от 5 пленарных заседанийРегламентный комитет поддержал отстранение нардепа Третьяковой от 5 пленарных заседаний
Комитет Рады поддержал законопроект о столице ко второму чтениюКомитет Рады поддержал законопроект о столице ко второму чтению
Польша увеличила количество военных на границе с БеларусьюПольша увеличила количество военных на границе с Беларусью
Правовой комитет Европарламента одобрил иск против Еврокомиссии о бездеятельностиПравовой комитет Европарламента одобрил иск против Еврокомиссии о бездеятельности
В Великобритании убили депутата парламентаВ Великобритании убили депутата парламента
Сейм Польши поддержал строительство "стены" на границах с Беларусью, Россией и УкраинойСейм Польши поддержал строительство "стены" на границах с Беларусью, Россией и Украиной
В Польше задержали двух украинцев, которые помогали нелегалам в пересечении границы с БеларусьюВ Польше задержали двух украинцев, которые помогали нелегалам в пересечении границы с Беларусью
Последние новости
Подгружаем последние новости