В полицию Харьковской области поступили 60 заявлений о нарушении избирательного законодательства

По состоянию на субботу, 30 октября, с начала выборной кампании в органы полиции Харьковской области поступили 60 заявлений и сообщений о нарушении избирательного законодательства.

Об этом сообщила пресс-служба МВД .

Всего правоохранители составили один протокол о совершении административного правонарушения.

Кроме того, в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о 8 уголовных производствах: одно открыто по факту нарушения избирательного законодательства, 7 – связаны с избирательным процессом.

Напомним, на выборах мэра Харькова и довыборах в Верховную Раду в двух округах будут работать 8,5 тысячи правоохранителей.

Выборы мэра Харькова проходят в связи со смертью Геннадия Кернеса. Сейчас городом руководит секретарь городского совета Игорь Терехов, побеждающий в выборах, согласно проведенному исследованию.