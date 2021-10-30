Статистика не дает надеяться, что Украина останется в зеленой зоне для ЕС, - Радуцкий

"Украина уже в красной зоне для США и Швейцарии. ЕС дал отсрочку одну неделю".

Статистика заболеваемости COVID-19 не дает оснований надеяться, что Украина останется в зеленой зоне Евросоюза .

Как сообщает "Интерфакс-Украина", об этом глава медицинского комитета Верховной Рады Михаил Радуцкий заявил в кулуарах ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

“Украина уже в красной зоне для США и Швейцарии. ЕС дал отсрочку одну неделю, скорее всего, ЕС отнесет нас в красную зону. Статистика, к сожалению, не дает нам надежды, что мы останемся в зеленой зоне", – сказал Радуцкий.

"Мы будем ждать следующего заседания Еврокомиссии", - добавил он.

Европейский союз сегодня обновил список стран "зеленой" карантинной зоны, с которыми рекомендуется открыть границу. Украина пока остается в этом списке, хотя уже не отвечает нормам, установленным европейским законодательством в отношении беспрепятственного въезда.