Статистика не дает надеяться, что Украина останется в зеленой зоне для ЕС, - Радуцкий

"Украина уже в красной зоне для США и Швейцарии. ЕС дал отсрочку одну неделю".

Статистика не дает надеяться, что Украина останется в зеленой зоне для ЕС, - Радуцкий
Фото: facebook/Слуга Народу

Статистика заболеваемости COVID-19 не дает оснований надеяться, что Украина останется в зеленой зоне Евросоюза.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", об этом глава медицинского комитета Верховной Рады Михаил Радуцкий заявил в кулуарах ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

“Украина уже в красной зоне для США и Швейцарии. ЕС дал отсрочку одну неделю, скорее всего, ЕС отнесет нас в красную зону. Статистика, к сожалению, не дает нам надежды, что мы останемся в зеленой зоне", – сказал Радуцкий.

"Мы будем ждать следующего заседания Еврокомиссии", - добавил он.

Европейский союз сегодня обновил список стран "зеленой" карантинной зоны, с которыми рекомендуется открыть границу. Украина пока остается в этом списке, хотя уже не отвечает нормам, установленным европейским законодательством в отношении беспрепятственного въезда.

18 октября СМИ анонсировали исключение Украины из списка стран "зеленой зоны" из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Колумбии задержали известного наркобарона, который более 10 лет скрывался от властиВ Колумбии задержали известного наркобарона, который более 10 лет скрывался от власти
В Украину прибыл глава МИД ШвейцарииВ Украину прибыл глава МИД Швейцарии
Зеленский внес изменения в указ об отборе кандидатов для избрания судьей ЕСПЧЗеленский внес изменения в указ об отборе кандидатов для избрания судьей ЕСПЧ
Заробитчане из Украины смогут получить разрешение на работу в Польше сразу на два годаЗаробитчане из Украины смогут получить разрешение на работу в Польше сразу на два года
В Сумах убили представителя "Правого сектора" Александра ИванинуВ Сумах убили представителя "Правого сектора" Александра Иванину
Блок рекламы


Похожие новости
Украина планирует сформировать флот научных кораблей из 36 судов, – Зеленский
Украина решила присоединиться к глобальной инициативе по сокращению выбросов метанаУкраина решила присоединиться к глобальной инициативе по сокращению выбросов метана
Украина и Турция могут подписать соглашение о создании ЗСТ в 2022 году, - КулебаУкраина и Турция могут подписать соглашение о создании ЗСТ в 2022 году, - Кулеба
СБУ заинтересовалась одновременной остановкой двух основных производителей кислорода в Украине, - РадуцкийСБУ заинтересовалась одновременной остановкой двух основных производителей кислорода в Украине, - Радуцкий
Германия раскритиковала применение Bayraktar на Донбассе, Украина дала резкий ответГермания раскритиковала применение Bayraktar на Донбассе, Украина дала резкий ответ
В "красной зоне" с субботы окажутся 15 областей, - главный санврачВ "красной зоне" с субботы окажутся 15 областей, - главный санврач
Украина возобновит закупку электроэнергии у Беларуси с 1 ноября из-за дефицита угля на государственных ТЭСУкраина возобновит закупку электроэнергии у Беларуси с 1 ноября из-за дефицита угля на государственных ТЭС
Украина и США уже определили дату заседания Комиссии стратегического партнерстваУкраина и США уже определили дату заседания Комиссии стратегического партнерства
Украина победила по делу "Скифского золота" в Апелляционном суде АмстердамаУкраина победила по делу "Скифского золота" в Апелляционном суде Амстердама
Венедиктова о фальшивых ковидных сертификатах: для понимания, наказывают тех, кто продает, и тех, кто их покупаетВенедиктова о фальшивых ковидных сертификатах: для понимания, наказывают тех, кто продает, и тех, кто их покупает
Последние новости
Подгружаем последние новости