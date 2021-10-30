Байден назвал "неуклюжими" действия США по отношению к Франции по "делу субмарин"

Президент США Джо Байден в разговоре с главой Франции Эммануэлем Макроном в Риме назвал "неуклюжими" действия своей страны по так называемому "делу субмарин".

Об этом пишет apnews.com.

Отметим, срыв Австралией и потеря Парижем многомиллиардного соглашения по подлодкам, а также создание альянса AUKUS привело к обострению дипломатических отношений между союзниками.

Байден официально не извинился перед Макроном, но признал, что действия США "застали врасплох" их старейшего союзника.

"Я думаю, что то, что произошло - если использовать английскую фразу - то, что мы сделали, было неуклюже", - сказал Байден.

Он добавил, что соглашение с подлодками "не было выполнено с большим изяществом".

"У меня создалось впечатление, что Францию проинформировали задолго до этого", - добавил американский президент.

Со своей стороны Макрон сказал журналистам после встречи, что стороны снова укрепляют доверие: «Доверие похоже на любовь. Заявление – это хорошо, но доказательства – лучше”.

По мнению французского лидера, заявления Байдена были искренними. "Мы вместе выяснили, что нам нужно уточнить", - ответил он на вопрос, были ли восстановлены отношения США и Франции.

"Что действительно важно сейчас, так это то, что мы будем делать вместе в ближайшие недели, ближайшие месяцы, в ближайшие годы", - подытожил Макрон.

Напомним, Байден и Макрон пообщались перед саммитом "Большой двадцатки в Риме".

Ранее глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что страна отзовет послов из США и Австралии после разрыва Канберрой контракта с французской компанией Naval Group на 12 подлодок.

Еще в апреле 2016 года Париж получил контракт на $50 млрд. Позже сроки реализации контракта откладывались, но в июне 2021 года премьер Австралии Моррисон заявил, что проект снова стал актуальным. Сумма контракта к тому времени выросла до $90 млрд.

После сообщения о новых планах Австралии МИД и Минобороны Франции выпустили совместное заявление, в котором говорится, что решение прекратить австралийско-французскую программу строительства подводного флота и начало реализации проекта с США и Британией "противоречит букве и духу сотрудничества, превалировавшему между Францией и Австралией" .

Министры обвинили США в отстранении Франции от "конструктивного партнерства" с Австралией на фоне "беспрецедентных проблем в Индо-Тихоокеанском регионе".

16 сентября США , Великобритания и Австралия заключили соглашение об оборонном партнерстве. Альянс получил название AUKUS (Австралия, Великобритания, США). Стороны договорились о тесном сотрудничестве в сфере обороны и безопасности, в рамках которого Австралия впервые в истории построит подлодки с ядерными силовыми установками – ввиду обеспокоенности ростом военного присутствия Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

Атомные подлодки будут строить в Аделаиде – городе на юге Австралии. Моррисон заверил, что Австралия по-прежнему не будет иметь ядерного оружия.